Üye Girişi
Tarım düşmanı 'kahverengi kokarcalar' ile 'samuray arıcığı' savaşacak - Son Dakika

Tarım düşmanı 'kahverengi kokarcalar' ile 'samuray arıcığı' savaşacak

23.10.2021 11:55

Tarım düşmanı 'kahverengi kokarcalar' ile 'samuray arıcığı' savaşacak Samsun'da Biyolojik Mücadele Laboratuvarı açıldı İlk aşamada 3 binden fazla kahverengi kokarca yumurtası üretildi Samsun'da bulunan Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde Biyolojik Mücadele Laboratuvarı açıldı.

Tarım düşmanı 'kahverengi kokarcalar' ile 'samuray arıcığı' savaşacak

Samsun'da Biyolojik Mücadele Laboratuvarı açıldı

İlk aşamada 3 binden fazla kahverengi kokarca yumurtası üretildi

SAMSUN - Samsun'da bulunan Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde Biyolojik Mücadele Laboratuvarı açıldı. Kahverengi kokarca üretime başlanılan tesiste, 200 tarımsal ürüne zarar veren böceklerin yumurtalarına samuray arıcığı (parazitoiti trissolcus japonicus) yerleştirilip üretildikten sonra zararlının yoğun olduğu bölgelerde biyolojik mücadele başlatılacak.

Uzakdoğu kökenli istilacı ve polifag bir zararlı olan kahverengi kokarca (Halyomorpha halys) 2018 yılında Artvin'den Doğu Karadeniz Bölgesi'ne; İstanbul'dan Marmara Bölgesi'ne giriş yaptığından bu yana Türkiye'nin kuzey sahilindeki tüm bölgelerde görülmeye başladı. Zararlının ilk tespitini müteakip Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce yürütülen ve Karadeniz İhracatçı Birlikleri tarafından desteklenen "Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Halyomorpha halys Stål (Hemiptera: Pentatomidae) (Brown Marmorated Stink Bug)'in Feromon Tuzaklar ile Surveyi Projesi" ile zararlıya yönelik survey çalışmaları başlatıldı.

Mevcut durumda Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop ve Kastamonu'da toplam 162 lokasyonda 4 yıldan bu yana yürütülen bu çalışmalara ilaveten zararlının biyolojisinin belirlenmesi, mücadele yöntemlerinin tayini ve geliştirilmesine yönelik bir dizi kamu veya özel sektör kaynaklı yürütülen muhtelif çalışmalarda zararlının mücadelesi için en başarılı yöntemin "klasik biyolojik mücadele" olduğu anlaşıldı. Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanlığınca 2020 yılında H. halys'in mücadelesinde zararlının en etkili yumurta parazitoiti samuray arıcığı ithali için izin verilmiş ve samuray arıcığının kitlesel üretimi için Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına alt yapı projesi sunulmuş ve kabul edilmişti. Nihayetinde DOKAP'ın 1 milyon 400 bin TL, Karadeniz İhracatçı Birliklerinin 230 bin TL finansal desteği ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde "Biyolojik Mücadele Laboratuvarı" tesis edildi.

3 adet iklimlendirme kabini (4x4 m), 4 adet böcek yetiştirme kabini (250 lt), 1 adet kışlatma odası, 1 adet karantina odası, 2 adet laboratuvar, yapay ekolojik yetiştirme alanı (120 m2) ve 2 adet ofisten oluşan 400 m2'lik laboratuvar tamamlandı ve açılışı yapıldı. Yapılan çalışmaların kamu ve özel sektör temsilcileri tarafından görülerek ileriye dönük bilgi alışverişinin yapılması ve Türkiye tarımı için büyük tehlike arz eden kahverengi kokarca hakkında farkındalık oluşturabilmek için "Kahverengi Kokarca Paneli" de düzenlendi. Laboratuvar ilk kez kapılarını ziyaretçilere açarken, bilim adamları merak ettikleri konular hakkında uzmanlardan bilgi aldı ve görüşlerini belirtti.

"Kahverengi kokarca yumurtalarında düşmanlarını üreterek doğaya salacağız"

Yapılmak istenen biyolojik mücadele hakkında bilgi veren Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Kibar Ak, "Kahverengi kokarca ülkemize 2018 yılında Doğu Karadeniz Bölgesi'nden bulaştı ve bölgemizde yayılma eğiliminde ve şu anda yüksek popülasyon Rize ve Artvin bölgesinde. Biz bu durumun ardından diğer mücadele yöntemleriyle birlikte biyolojik mücadelenin önemli olduğunu düşünerek yapımına başladığımı laboratuvar 6 ay gibi bir sürede bitirildi. Deneme üretimleri başladı. Burada zararlıyı üreterek ve yumurtlatarak doğal düşmanları çoğaltıp, zararlının yayıldığı bölgelere salarak biyolojik mücadelesini yapmaya çalışacağız" dedi.

"Kahverengi kokarca düşmanı samuray arıcığını önümüzdeki yıldan sonra salmaya başlayacağız"

Kahverengi kokarcanın baş düşmanının samuray arıcığı olduğuna dikkat çeken Kibar Ak, "Yurt dışından getireceğimiz kahverengi kokarcanın düşmanı olan trissolcus japonicus yani 'Samuray arıcığını' kahverengi kokarcanın yumurtaları üzerinde çoğaltacağız. Zaten yumurtalar olmadan zararlının çoğalması mümkün değil. kahverengi kokarcanın düşmanının popülasyonunu arttırarak araziye, bölgede sorun olan yerlere salacağız. Deneme aşamasında olduğumuzdan tüm üretim kabinlerimiz dolu değil. Yumurta miktarımız, sakım yapılacak seviyede değil. An itibariyle 3 bine yakın yumurtamız mevcut. Onları da -80 derecede dolaplara koyarak muhafaza ediyoruz. Salımlar yeteri kadar böcek topladığımız zaman başlayacak. 2022 yılında belli sayıda böcek üretip, ondan sonraki yıl kısım kısım zararlının yoğun olduğu bölgelere salım yapacağız. Eğer beklenmeyen riskler olmazsa önümüzdeki yıldan sonra bölgede yavaş yavaş salıma başlayacağız" diye konuştu.

"Hedefimiz başta fındık olmak üzere tarımsal ürünleri korumak"

Bölgede üretilen fındık ve diğer ürünleri korumak için biyolojik mücadele başlattıklarını dile getiren Ak, şunları söyledi:

"Yapacağımız çalışma ile riskleri ortadan kaldıracağımız için mevcut tarımsal verimliliğin artmasında etkili olacak. Mücadelesi zor olduğu için de kimyasal mücadele ile bunu kontrol altına almaya çalışacağız. Hedefimiz başta fındığı korumak ama onun yanında risk altında olan fasulye, tütün ve diğer sebzeleri de korumuş olacağız. Biyolojik mücadele ile birlikte bu bölgeye biyolojik mücadele kültürünü de sokmuş olacağız."

Biyolojik Mücadele Laboratuvarı

Biyolojik Mücadele Laboratuvarının şu anda nasıl çalıştığını anlatan enstitü uzmanları, "Bu çalışmayı böceklerin yumurtalarını çoğaltmak için yapıyoruz. Her kafeste 14 dişi 14 erkek böceğimiz var. Böceklerin yiyeceklerini, suyunu sağlıyoruz. Gerekli sıcaklık ve nem koşullarını sağlıyoruz. Sağladığımız koşullarla böceklerin yumurtalarını alıyor. Aldığımı yumurtaları da -80 derecede uygun koşullarda saklıyoruz. Yurt dışından ithal ettiğimiz parazitoiti topladığımız yumurtalar ile çoğaltacağız. Biz bu böcekleri yumurta toplamak için üretiyoruz. Bu yumurtalar ile samuray arıcığını çoğaltacağız. O şekilde de doğaya salım yapacağız. Biz yeterli sayıda samuray arıcığını üretip, doğaya saldığımızda doğa mücadelesini kendi içerisinde yapacak. Samuray arıcığını kahverengi kokarca böceğinin yumurtasına yerleştirdiğimizde sadece arının yavrusu çıkıyor. Bu şekilde zararlı daha yumurtadan çıkmadan yok oluyor. 4-5 yıllık süreçte de doğal denge kendisine gelecek. Kahverengi kokarca mısır, fındık, şeftali gibi 200 ürüne zarar veriyor. Şu anda 3 ayda 3 bin yumurta ürettik. 3 üretim kabininin hepsinde 36'şar kafes var. Şu anda 2 kabin aktif olarak çalışıyor. Tüm kafeslerde 14 erkek, 14 dişi olmak üzere 28 kahverengi kokarca var. Üretimimiz hız kesmeden devam ediyor" bilgilerini verdiler.

Tarım düşmanı 'kahverengi kokarcalar' ile 'samuray arıcığı' savaşacak
Tarım düşmanı 'kahverengi kokarcalar' ile 'samuray arıcığı' savaşacak
Tarım düşmanı 'kahverengi kokarcalar' ile 'samuray arıcığı' savaşacak
Tarım düşmanı 'kahverengi kokarcalar' ile 'samuray arıcığı' savaşacak

Karadeniz, Samuray, Samsun, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarım düşmanı 'kahverengi kokarcalar' ile 'samuray arıcığı' savaşacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yetiştirmesi 6 ay süren 12:32 Yetiştirmesi 6 ay süren "Gerze Hacıkadı" adlı tavuk türü tanesi 3 bin 500 liradan alıcı buluyor AK Partili Alpay Özalan'la İYİ Partili İbrahim Özkan Denizli'de yapılan heykeller sebebiyle sosyal medyada birbirine girdi 12:30 AK Partili Alpay Özalan'la İYİ Partili İbrahim Özkan Denizli'de yapılan heykeller sebebiyle sosyal medyada birbirine girdi Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor 12:10 Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor
Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı 11:45 Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi 11:17 İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı 10:58 Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı
Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı 10:54 Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta 10:19 Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta

Son Dakika Haberleri
12:31 Yetiştirmesi 6 ay süren "Gerze Hacıkadı" adlı tavuk türü tanesi 3 bin 500 liradan alıcı buluyor
12:30 Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı
12:29 AK Partili Alpay Özalan'la İYİ Partili İbrahim Özkan Denizli'de yapılan heykeller sebebiyle sosyal medyada birbirine girdi
12:11 Zincirleme trafik kazasında arabaları unutup birbirlerine beddua ettiler: Geber terbiyesiz
12:10 Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor
11:59 1 milyon liralık vurgun yapan adam, payvonda eğlenirken yakalandı
11:58 Gelen linki tıkladı, hesabından 150 bin TL dolandırıcılık yapıldı
11:45 Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı
11:42 CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun tepki gösterdi: AKM açılışına katılacak davetliler sadece 2 yerde PCR testi yaptırabilecek
11:29 Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı
Kümes sahibinin tavuklarını öldüren tilkiye yaptığı örnek oldu Kümes sahibinin tavuklarını öldüren tilkiye yaptığı örnek oldu         
12:33
Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı         
12:31
Zincirleme trafik kazasında arabaları unutup birbirlerine beddua ettiler: Geber terbiyesiz Zincirleme trafik kazasında arabaları unutup birbirlerine beddua ettiler: Geber terbiyesiz         
12:11
1 milyon liralık vurgun yapan adam, payvonda eğlenirken yakalandı 1 milyon liralık vurgun yapan adam, payvonda eğlenirken yakalandı         
11:59
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun tepki gösterdi: AKM açılışına katılacak davetliler sadece 2 yerde PCR testi yaptırabilecek CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun tepki gösterdi: AKM açılışına katılacak davetliler sadece 2 yerde PCR testi yaptırabilecek         
11:43
Pazartesi itibariyle sütün fiyatı kalitesine göre belirlenecek Pazartesi itibariyle sütün fiyatı kalitesine göre belirlenecek         
11:02
Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak         
10:56
5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı         
10:52
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu         
10:01
Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi         
08:40
Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti         
00:18
Burun estetiği yaptıran Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, bambaşka biri oldu Burun estetiği yaptıran Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, bambaşka biri oldu         
23:59
Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti         
21:27
Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi         
19:27
Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti         
16:29
İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 12:45:23. #1.13#
SON DAKİKA: Tarım düşmanı 'kahverengi kokarcalar' ile 'samuray arıcığı' savaşacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement