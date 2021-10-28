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TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS EVE ÇARPTI 15 YARALI - Son Dakika

TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS EVE ÇARPTI 15 YARALI

28.10.2021 12:46
TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS EVE ÇARPTI 15 YARALI

ADIYAMAN Besni ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp evin duvarına çarptı.

ADIYAMAN Besni ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp evin duvarına çarptı. Kazada 2'si çocuk, 15 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Akkuyu köyünde meydana geldi. Gaziantep'te çalışan mevsimlik tarım işçilerini Adıyaman'a götüren Murat Işık yönetimindeki 47 KP 504 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp tek katlı boş evin duvarına çaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüsten çıkarılan 2 'si çocuk 15 yaralı, kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Besni Devlet Hastanesi'ne gelerek yaralıları ziyaret edip, durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Yaralılara 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Vali Çuhadar, Maalesef bu sabah Gaziantep'in Araban ilçesinden, Besni ilçemiz Akkuyu köyüne tarım işçileri taşıyan bir minibüs, yoldan çıkarak boş bir binanın duvarına çarptı. Yaralanan 15 tarım işçimiz hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Şu anda hayati tehlikesi olan yok ve hepsi kontrol altında. Ucuz atlatılmış bir kaza diyebiliriz. Biz de hastalarımıza 'geçmiş olsun' diyor ve bu tür kazaların yaşanmamasını temenni ediyoruz dedi.

TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS EVE ÇARPTI 15 YARALI
TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS EVE ÇARPTI 15 YARALI
TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS EVE ÇARPTI 15 YARALI
TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS EVE ÇARPTI 15 YARALI
TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS EVE ÇARPTI 15 YARALI
TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS EVE ÇARPTI 15 YARALI
TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS EVE ÇARPTI 15 YARALI
TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS EVE ÇARPTI 15 YARALI

Adıyaman, Minibüs, Tarım, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS EVE ÇARPTI 15 YARALI - Son Dakika


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