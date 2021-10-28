Tarım sektörü 14. Adana Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı'nda buluşuyor - Son Dakika

Tüyap, tarım sektörünü 2 yıl aradan sonra Çukurova coğrafyasında gerçekleşecek 14. Adana Tarım ve Sera- Bahçe Fuarı'nda buluşturacak. Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek fuarda; seracılık, tohumculuk, fidancılık, bahçecilik, çiçekçilik gibi tarımın farklı alanlarının yanı sıra, tavukçuluk ve süt endüstrisi başta olmak üzere hayvancılığın alanına giren en yeni teknolojiler fuarda sergilenecek.

Tüyap, 2- 6 Kasım tarihleri arasında Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenleyeceği 14. Adana Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı'nda 100'ün üzerinde firma ve firma temsilciliği bir araya getirecek. Fuar, sergileyeceği en yeni teknolojiye sahip ürünleriyle Türkiye'nin zengin tarım topraklarına sahip Çukurova'nın tarımsal gücünün yanı sıra giderek yaygınlaşan seracılık faaliyetlerini de destekleyecek. Tarım teknolojilerinde tohumculuk, seracılık, bahçecilik gibi özel alanların yanı sıra en yeni hayvancılık teknolojilerini de ziyaretçilerine tanıtacak. Çukurova Bölgesi'nde seracılık faaliyetleriyle öne çıkan firmaların yoğun ilgisinin beklendiği fuar; Irak, Suriye, Lübnan gibi Orta Doğu ülkeleri, Körfez ülkeleri ve İran'dan 250'nin üzerinde yabancı iş insanını tek çatı altında buluşturacak.

"SEKTÖRÜN GELİŞİM ALANLARINI DESTEKLEYECEĞİZ"

Çukurova'nın yoğun tarım ve seracılık faaliyetleriyle tarımın yeni gelişim alanlarına yön verdiğini kaydeden Tüyap Adana Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "Tüyap olarak yurt çapında gerçekleştirdiğimiz tarım ve hayvancılık fuarlarıyla bu sektörlerin gelişimini ve teknolojik dönüşümünü destekliyoruz. Bu sene 14'üncüsünü düzenleyeceğimiz Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı ile Çukurova bölgesinin 2 yıl aradan sonraki en büyük buluşmasına ev sahipliği yapacağız. Irak, Suriye, Lübnan gibi Orta Doğu ülkeleri, Körfez ülkeleri ve İran'dan 250'nin üzerinde yabancı iş insanını beklediğimiz fuarımızda, 100'ün üzerinde firma ve firma temsilcilerini buluşturacağız. Bölgede giderek artan seracılık faaliyetleri nedeniyle bu alanda faaliyet gösteren firmaların yoğun bir katılımını bekliyoruz. Tarımsal üretime olan ihtiyacın artmasıyla birlikte tarımda da en yeni teknolojilere daha çok ihtiyaç duyuluyor. Fuarımızda en yeni teknolojileri katılımcılar ve ziyaretçilerle buluşturarak sektörün gelişim alanlarını destekleyeceğiz" dedi.

EN YENİ TEKNOLOJİLER KULLANILACAK

Tarımsal üretim ve hayvancılığın gelişimine yön veren en yeni teknolojilerin kullanılacağı fuarda, yurt içi ve yurt dışından katılımcılara ve ziyaretçilere verimli iş bağlantıları sunulacak. Fuarda traktörlerden, tarımsal mekanizasyon ve teknolojilerine, sera teknolojilerinden, su ve sulama sistemlerine, hayvansal üretim makinelerine kadar tarım ve hayvancılıkta en yeni teknolojiler ziyaretçilerle buluşturulacak.

2 Kasım tarihinde Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayacak olan 14. Adana Uluslararası Tarım Fuarı 2021, 6 Kasım Cumartesi akşamı, saat 17.00'ye kadar ziyaret edilebilecek.