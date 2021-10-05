Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Işıkgece, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Sinanpaşa ilçelerinde bir dizi ziyarette bulundu.

Işıkgece, Tarım ve Orman Bakanlığının, "Kız Kardeşim Projesi" kapsamında geldiği Afyonkarahisar'da, program sonrası Sandıklı ilçesine gitti.

İlçedeki ziyaretlerinde Işıkgece'ye Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkay, İbrahim Yurdunuseven, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, kaymakam Eflatun Can Tortop eşlik etti.

Işıkgece, ilçedeki seraları, patates tarlasında çalışan kadınları ziyaret ederek birlikte patates topladı, depo olarak kullanılan patates mağaralarını gezdi.

Ardından Sinanpaşa ilçesine geçen Işıkgece, Kadın Kültür Evini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Işıkgece, kentteki bir sucuk tesisini de ziyaret etti.