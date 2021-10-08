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Bakan Pakdemirli: "2023 bana göre Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biridir" - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: "2023 bana göre Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biridir"

08.10.2021 14:08
Bakan Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye çok farklı bir noktaya gelmiş bir ülkedir.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye çok farklı bir noktaya gelmiş bir ülkedir. Biz cumhuriyet kurulduğundan beri hep gururlu bir ülke olduk. Elbette gururlu olacağız. Türkiye artık eski Türkiye değil" dedi.

Bakan Pakdemirli AK Parti Karaman İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Pakdemirli burada yaptığı konuşmada, 2023'e vakit kalmadığını söyledi. Pakdemirli, şunları kaydetti:

"2023 bana göre Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biridir. İsmet İnönü'ye soruyorlar diyorlar ki 'Lozan nedir?' diyorlar 'zaferdir' demiyor 'Türkiye'ye verilen yüz yıllık mühlettir' diyor. Bu anlamda yüz yıl dolmak üzere. Gerçekten zor bir coğrafyadayız. Ben yarınlar için çok mutluyum. Çok pozitifim. Türkiye'nin 21. yüzyılda dünyanın ve bölgenin zenginliğinden daha fazla pay alacağına inanıyorum. Ancak birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmemiz lazım. Bunu vatandaşımıza anlatmamız lazım."

Pandemi ve kuraklıkla ilgili bazı problemlerin yaşandığını bunlarla ilgili gereğini devletin ve Cumhur ittifakının yaptığını dile getiren Pakdemirli, "Önemli olan buradan gerçekten Türkiye'nin 21. yüzyılda daha iyi bir noktada olması için hepimizin çaba göstermesi gerekiyor. Benim dört tane evladım var. En sonuncusu 2019 yılında doğdu. Allah uzun ömür verirse 2100 senesini görecek. 2100 senesinde nasıl bir Türkiye istiyorsak o anlamda çalışıyor olmamız lazım. Hepimizin gönlünde bir mevkiler yatar. Kongreler yapılır, görev değişiklikleri olur. Bu bir bayrak yarışıdır. Ama önemli olan en önemli şey AK Parti üyeliğinizdir. AK Parti üyeliğiniz varsa gerisinin pek bir önemi yoktur" dedi.

Pakdemirli, Türkiye'nin son 20 yılda kim ne derse desin çok iyi işlere imza attığını aktararak, "Türkiye çok farklı bir noktaya gelmiş bir ülkedir. Biz cumhuriyet kurulduğundan beri hep gururlu bir ülke olduk. Elbette gururlu olacağız. Türkiye artık eski Türkiye değil. Dünyanın en güçlü projelerine imza atan dünyanın en büyük havaalanını, dünyanın en büyü projelerini, mavi tüneli ve gerçekten Kıbrıs'a su taşıma da dahil olmak üzere gerçekten dünyada yapılamayacak her türlü şeye imza atan bir ülke haline geldi" ifadelerini kullandı.

(Ali Rıza Dağlı/İHA)

Bakan Pakdemirli: 2023 bana göre Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biridir
Bakan Pakdemirli: 2023 bana göre Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biridir
Bakan Pakdemirli: 2023 bana göre Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biridir

Bekir Pakdemirli, Togo Cumhuriyeti, Karaman, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: '2023 bana göre Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biridir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Pakdemirli: "2023 bana göre Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biridir" - Son Dakika
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