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Tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında can verdi - Son Dakika

Tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında can verdi

24.10.2021 20:32
Tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında can verdi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında kalan adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında kalan adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Sancaklıiğdecik Mahallesinde saat: 13.15 sıralarında Kaya Dursun (57) isimli çiftçi kendisine ait 45 M 4240 plakalı traktör ile tarlasında çalıştığı esnada bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kaya Dursun devrilen traktörünün altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında can verdi
Tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında can verdi
Tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında can verdi

Traktör, Çiftçi, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında can verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında can verdi - Son Dakika
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