Tarsus'ta Halk Et Market törenle hizmete açıldı - Son Dakika

Tarsus'ta Halk Et Market törenle hizmete açıldı

Tarsus Belediyesi tarafından açılışı gerçekleşen Halk Et Market hizmete girdi.

Tarsus Belediyesi tarafından açılışı gerçekleşen Halk Et Market hizmete girdi. Cumhuriyet Alanı'ndaki açılışta konuşan Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, vatandaşa ucuz ve kaliteli ürünler yedirmeye devam edeceklerini söyledi. Kenti kalkındırmak için çalışacaklarını dile getiren Bozdoğan, "Eğiten ve üreten bir Tarsus" sloganıyla projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceklerini kaydetti. Konuşmaların ardından Halk Et Market'in açılışı gerçekleştirildi.

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