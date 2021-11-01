Tarsus'ta kan bağışında bulunanlara forma hediye edildi - Son Dakika

Genç Kızılay Tarsus Şube Başkanı Nafize Serin, kan bağışı kampanyasına destek olan kulübe ve vatandaşlara teşekkür etti.

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