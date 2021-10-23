Tartıştığı arkadaşını silahla karnından yaraladı - Son Dakika

Karabük'te sabaha karşı meydana gelen olayda bir kişi tartıştığı arkadaşını silahla karnından yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Kayabaşı Mahallesi Köprübaşı mevkiinde meydana geldi. Mehmet Ö. (67) köprü üzerinde arkadaşı Ahmet Y. (57) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ö. belinden çıkarttığı tabancayla Ahmet Y.'yi karnından yaralayarak kaçtı. Çevredekilerin yardımı ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alınırken, Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - KARABÜK