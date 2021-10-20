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Tartıştığı eşinin darbedip, kafasını duvara vurduğu Fatime öldü (3) - Son Dakika

Tartıştığı eşinin darbedip, kafasını duvara vurduğu Fatime öldü (3)

20.10.2021 18:35
Tartıştığı eşinin darbedip, kafasını duvara vurduğu Fatime öldü (3)

MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİKilis'te, tartıştığı eşi Muhammet Mahmut Özyer (29) tarafından dövülüp, kafası duvara vurularak öldürülen Fatime Gül Özyer'in cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Kilis'te defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Kilis'te, tartıştığı eşi Muhammet Mahmut Özyer (29) tarafından dövülüp, kafası duvara vurularak öldürülen Fatime Gül Özyer'in cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Kilis'te defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Acılı anne Kezban Çetin, "Kızımın 20 günlük bebeği var. Bu bebek büyüdüğünde annem nerede dediğinde ne cevap vereceğim. Kızımın ölümüne sebep olanlar en ağır şekilde cezalandırılsın" dedi.

'KIZIMI ORTADA HİÇBİR SEBEP OLMADIĞI HALDE CANİCE ÖLDÜRDÜ'Acılı anne Kezban Çetin, kızının ortada hiçbir gerekçe olmadığı halde öldürüldüğünü söyleyerek, yetkililerin, kızını öldüren Muhammet Mahmut Özyer'e en ağır cezayı vermesini istedi. Kızının, eşi tarafından darbedildikten sonra kalbinin durduğunu ve beyin kanaması geçirdiğini dile getiren Çetin, "Her gün bir umutla bekledim kızımın iyileşmesini ama kaybettim kızımı. Kızımın eşine karşı hiçbir suçu yoktu. Sürekli içki içiyormuş. Kızım, karşısında çaresiz kalmış. Kızımda birkaç kez darp izlerini gördüm. Kızıma sordum ama hiç gerçekleri söylemedi. 'Kazayla oldu' dedi. Kızımın daha yirmi günlük bebeği var. Bize yemeğe gelmişlerdi. Kızımı, eşinin arabasına bindirdim. Kızımın eşi ev yaptırıyormuş kimse kendisine yardım etmiyormuş, bu yüzden öfkeliymiş. Gece saat 02.00 gibi kayınvalidesinden telefon geldi ve kızımın hastanede olduğunu söyledi. 'Ben torunumu aldım, kızın da hastanede, git' dedi. Hastaneye geldiğimde kızınızın kalbi durdu beyin kanaması geçirdi dediler. Bir hafta Gaziantep'te hastanede yoğun bakımda kaldı kızım" diye konuştu.'ANNEM NEREDE DEDİĞİNDE NE CEVAP VERECEĞİM'

Kızı Fatime Gül Özyer'in 20 günlük bebeği olduğunu ve torunu büyüyünce annesini sorduğunda ne cevap vereceğini düşündüğünü söyleyen Kezban Çetin, "Bütün kadınların arkasında durulmasını istiyorum. Benim 20 günlük torunum annesiz kaldı. Torunum büyüyecek annem nerede diyecek. Ben şimdiden bu cevapları düşünüyorum. Benim çocuğumun hakları savunulsun. Kızımın kanı yerde kalmasın. Kızımın darbedilmesinin ardından damadın halası ve annesi evi temizlemişler, hiçbir iz ve delil bırakmamışlar" dedi.


Tartıştığı eşinin darbedip, kafasını duvara vurduğu Fatime öldü (3)
Tartıştığı eşinin darbedip, kafasını duvara vurduğu Fatime öldü (3)
Tartıştığı eşinin darbedip, kafasını duvara vurduğu Fatime öldü (3)
Tartıştığı eşinin darbedip, kafasını duvara vurduğu Fatime öldü (3)
Tartıştığı eşinin darbedip, kafasını duvara vurduğu Fatime öldü (3)
Tartıştığı eşinin darbedip, kafasını duvara vurduğu Fatime öldü (3)
Tartıştığı eşinin darbedip, kafasını duvara vurduğu Fatime öldü (3)
Tartıştığı eşinin darbedip, kafasını duvara vurduğu Fatime öldü (3)

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tartıştığı eşinin darbedip, kafasını duvara vurduğu Fatime öldü (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tartıştığı eşinin darbedip, kafasını duvara vurduğu Fatime öldü (3) - Son Dakika
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