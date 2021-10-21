TARTIŞTIĞI ESNAFI 12'NCİ KATTAN ATAN SANIĞIN DOSYASI AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ - Son Dakika

15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak

Haber Özden ATİKİSTANBUL,(DHA)- ŞİŞLİ'de bir ticaret merkezinde tartıştığı esnaf İlyas Demirci'yi 12'nci kattan atarak 11'inci kata düşerek ağır şekilde yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla 4 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Çağdaş Boyalı'nın yargılandığı dava dosyası ağır ceza mahkemesine gönderildi. Mahkeme, sanığın eyleminin 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngörülen Kasten öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturma ihtimali nedeniyle dosyaya görevsizlik kararı verdi.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Çağdaş Boyalı ve şikayetçi İlyas Demirci katıldı.

BENİ AŞAĞI ATMASI KASITLI BİR HAREKETTİR

Şikayetçi İlyas Demirci, Sanığın 12'inci kata gelmesi ve oradan beni aşağıya atması kasıtlı bir harekettir. Tutuklanmasını talep ediyorum dedi. Demirci'nin avukatı Enver Kibiroğlu da olayın kasten öldürmeye teşebbüs olduğunu belirterek sanığın tutuklanmasını ve dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti.

SAVCI TUTUKLANMASI YÖNÜNDE MÜTALAA VERDİ

Duruşma savcısı, şikayetçinin direnmesine rağmen sanığın ısrarla aşağıya atma yönelimde bulunduğu dikkate alınarak yargılamasının Öldürmeye teşebbüs suçu bakımından değerlendirilmesi için dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine ve sanığın da tutuklanmasını talep etti.

SANIK BERAATİNİ İSTEDİ

Sanık Çağdaş Boyalı da beraatini ve lehine hükümlerin uygulanmasını istedi. Boyalı'nın avukatı Aziz Coşkun ise mütalaaya katılmadıklarını belirterek Müvekkilinin öldürmeye yönelik kastını gösteren bir delil yoktur. Aralarında husumet yoktur. Müvekkil kendisini savunmaya çalışmıştır. Olayda meşru müdafaa koşulları oluşmuştur. Kendisi müvekkilime saldırmaya çalışmıştır dedi.

TUTUKLANMASI REDDEDİLDİ

Mahkeme dosyanın geldiği aşama, delillerin toplanmış olması nedeniyle tutuklama tedbirinin ölçüsüz olacağı gerekçesiyle tutuklama talebinin reddine karar verdi. Sanık hakkındaki yurt dışı yasağının devamına da hükmedildi. Sanığın eyleminin 9 yıldan 15 yıla kadar hapis öngörülen Kasten öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturma ihtimalinin bulunması nedeniyle görevsizlik kararıyla dosyanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verildi.