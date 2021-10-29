Taşkent Türk İlköğretim Okulu'nda Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Taşkent Türk İlköğretim Okulu'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'inci yılı dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulda etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Taşkent Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Abdülkadir Avcı, Eğitim Müşaviri Ali Eyyüpkoca ile diğer büyükelçilik mensupları, veliler ve öğrencilerin katıldığı tören, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Bekar, yaptığı konuşmada, bugünün aziz Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlattığı ve büyük fedakarlıklarla kazandığı eşsiz zafer neticesinde kurulan Cumhuriyet'in 98'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Tarih boyunca kahramanlıklar gösteren Türk milletinin kendi vatanı üzerinde hür ve bağımsız yaşama iradesinin vücut bulduğu Cumhuriyet'in, muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için atılan adımların en önemlisi olduğunu belirten Bekar, şunları dile getirdi:

"Cumhuriyetimizin bize kazandırdıkları, modern bir devlete dönüşmesi ve bugünkü seviyeye ulaşması tüm dünyanın örnek aldığı başarı ve onur kaynağıdır. Bu duygu ve düşüncelerle TBMM'nin ilk Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve ülkemize hizmeti geçenleri rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun."

Törende, Taşkent Türk İlköğretim Okulu öğrencileri şiirler okudu, Türk-Özbek halk oyunları ve danslarını sahneledi.