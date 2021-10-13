TAŞLI, SOPALI KAVGADA 3 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

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VAN'ın Gürpınar ilçesinde, iki grup arasında çıkan sopalı taşlı kavgada 3 kişi yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Gürpınar ilçe merkezinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar, birbirlerine sopayla saldırdı, taş ve sandalye fırlattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin güçlükle ayırdığı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gürpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kavgaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı.