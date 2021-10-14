Taşova Halk Eğitimi Merkezi'nde yeni kurslar açılacak - Son Dakika

Taşova Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Saffet Bol, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında yeni kursların açılacağını bildirdi.

Bol, gazetecilere yaptığı açıklamada, Taşova HEM olarak 2021- 2022 öğretim ve yılı içinde açılması planlanan 1. ve 2. kademe okuma ve yazma kursları, mesleki kurslar ve sosyal kültürel kursların belirlendiğini söyledi.

Açmayı planladıkları kurslara katılımın yoğun olacağını öngördükleri ifade eden Bol, "Robotik kodlama, arıcılık, mantar yetiştiriciliği, hijyen eğitimi, avcılık, doğal gaz ateşleyiciliği, bağlama, giyim üretim teknolojisi, makine, bayan ve erkek kuaförlüğü, el yapımı sabun üretimi, yağlı ve akrilik resim, okul servis araç şoförlüğü, iş sağlığı, oryantasyon, bağlama ve pilates, futbol ve dart kursları açacağız. Kurslara katılmak isteyenlerin Taşova HEM'e müracaat etmeleri gerekiyor. Yeterli sayıda müracaat halinde başka kursları da açabiliriz." diye konuştu.