Taşova OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Taşova Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Amasya Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında yapıldı.

Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda yapılan toplantıda konuşan Vali Masatlı, Taşova OSB'nin kurulum çalışmalarına geçen yıl Çambükü köyü mevkisinde 790 hektar alanda başladıklarını hatırlattı.

Bu alanın geçen hafta içinde hazine tarafından Taşova OSB'ye bedelsiz olarak devredildiğini anlatan Masatlı, "Bu alanın yaklaşık 32 dekarını kamulaştıracağız. Bu tip çalışmalarda bedelsiz alan bulmak çok zordur. Bu alanda jeolojik etüt, halihazır haritalar olmak üzere çalışmalar devam ediyor. Biten çalışmalarımız da var. İnşallah en kısa sürede bu alanın parsalizasyonunu da tamamlayıp önümüzdeki yıl itibarıyla vatandaşlarımızın arıtma ihtiyacı olmayan tesislerin kurulumu noktasında gerekli altyapıyı oluşturacağız. Taşova Organize Sanayi Bölgesini büyütmek için elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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