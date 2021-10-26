Üye Girişi
Tataristan "cumhurbaşkanı" sıfatından vazgeçmedi, Kremlin açıklama yaptı - Son Dakika

Tataristan "cumhurbaşkanı" sıfatından vazgeçmedi, Kremlin açıklama yaptı

26.10.2021 16:10
Tataristan

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin yöneticisine "cumhurbaşkanı" sıfatı verilmesini ortadan kaldıracak yasa tasarısı Tataristan Devlet Şurası'nda reddedildi, karar Kremlin tarafından "saygıyla" karşılandı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin yöneticisine "cumhurbaşkanı" sıfatı verilmesini ortadan kaldıracak yasa tasarısı Tataristan Devlet Şurası'nda reddedildi, karar Kremlin tarafından "saygıyla" karşılandı.

Tataristan Cumhuriyet Devlet Şurası, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma'dan gönderilen, "bölgenin en üst düzey yöneticisinin sıfatının kullanımı" ile ilgili federal düzeydeki yasa tasarısı dün reddedildi.

Tataristan milletvekillerinin kararı ile ilgili soruyu cevaplandıran Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu kararın yasa tasarısı çalışmaları çerçevesinde bir görüş olduğunu söyledi.

Peskov, "Elbette, Rusya Federasyonu'nun her bir öznesinin düşüncelerine saygı duyuyoruz. Ancak bu, yasa tasarısı üzerinde çalışmaya devam edilirken dikkate alınacak görüşlerden biri." ifadelerini kullandı.

Bu değerlendirmenin kesinleşmiş bir hukuki karar olmadığına dikkati çeken Peskov, yasa tasarısı üzerinde çalışmalar esnasında farklı görüşlerin olabileceğine işaret etti.

Geçen ay Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nda bazı milletvekilleri Rusya Federasyonu'nu oluşturan bölgelerin en üst yöneticisinin sıfatının kullanımına ilişkin federal düzeyde bir yasa tasarısı hazırlamıştı.

Tasarıya göre, federasyonu oluşturan bölgelerin en üst düzey yöneticisinin "başkan" olarak sıfatlandırılması öngörülüyor. Ayrıca tasarı, bölge başkanının iki defa üst üste seçilme yasağını kaldırıyor, bölgesine göre bir dönemde en fazla 5 yıllık görev süresi sağlıyor.

Tataristan Cumhuriyeti Devlet Şurası (Tataristan Parlamentosu), dün yapılan toplantıda 100 milletvekilinden 82'sinin oyu ile söz konusu tasarıyı kabul etmedi.

20 yıl önce tartışmalar başlamıştı

Rusya Federasyonu'nun oluşturan bölgelerin yerel yasalarının federal yasalara uyumlaştırılması çalışmaları esnasında ilk defa 2001 yılında bölge yöneticilerinin sıfatları ile ilgili sorun ortaya çıktı.

Meselenin tekrar tartışıldığı 2010 yılında Çeçenistan Cumhuriyeti'nin o dönem Cumhurbaşkanlığını yapan Ramazan Kadirov, sadece bir kişinin devlet başkanı sıfatı kullanabileceğini belirterek, "devlet başkanı" sıfatından ilk imtina eden yönetici oldu. Çeçenistan Parlamentosu'nda bu yöndeki yasa kabul edildi.

Ardından aynı yıl Rusya Parlamentosu ve dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev tarafından bölge başkanlarının "devlet başkanı" sıfatı taşımasını yasaklayan yasa kabul edildi.

2015'e kadar söz konusu düzenlemelerin yapılması istenen yasaya göre, Rusya Federasyonu'nu oluşturan bölge ve cumhuriyetler en üst düzey yöneticisini kendi tarihi geleneklerine göre adlandırabiliyor, bu çerçevede "başkan", "yönetici", "hükümetin temsilcisi" veya benzer sıfatlar kullanabiliyor.

Fakat o dönem Medvedev, bölgelerin en üst düzey yöneticilerinin sıfatlarının tek bir isimde birleştirilebileceğinin sinyalini vermiş, buna bölgelerin kendisinin karar vermesi gerektiğine dikkati çekmişti.

Düzenlemeye Tataristan ve Başkurdistan karşı çıkmıştı

2013'te söz konusu düzenlemeye sadece Tataristan ve Başkurdistan Cumhuriyetleri itiraz etmişti.

2014'te, Başkurdistan milletvekilleri, "devlet başkanı" görevini kaldırmayı ve yerelde "Başkurdistan Cumhuriyeti Başkanı" adının kullanılmasını öneren değişikliği onaylayarak federal yasayı uygulamaya soktu.

Düzenlemeye karşı çıkan Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, görevinin isminin yasa ile açıklanacağını duyurdu. 2015'te bir yıllığına Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov'un bu sıfatını bir yıllığına daha kullanabileceğine yönelik çıkarılan yasayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin onayladı.

Rusya Federasyonu'ndan "Cumhurbaşkanı" sıfatı sadece Tataristan'da kaldı

Halihazırda Rusya Federasyonu'ndaki yapılar içerisinde "devlet başkanı" sıfatına karşılık gelen Cumhurbaşkanı sıfatını kullanan tek lider Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov.

Ancak bu uygulama nedeniyle Tataristan Anayasası ile federal yasalar çelişiyor.

Rusya Federasyonu, cumhurbaşkanı, Kremlin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tataristan 'cumhurbaşkanı' sıfatından vazgeçmedi, Kremlin açıklama yaptı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresine 16:03 Son Dakika! AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu verecek olan CHP'ye ilk tepki geldi Kapalı konservenin içinden göz çıktı, inşaat işçisi neye uğradığını şaşırdı 15:57 Kapalı konservenin içinden göz çıktı, inşaat işçisi neye uğradığını şaşırdı Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme 15:51 Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme
Kadın çalışanının kafasına silah dayayan banka müdürünün tehditleri dava dosyasında: Ölmeye öldürmeye geliyorum 15:35 Kadın çalışanının kafasına silah dayayan banka müdürünün tehditleri dava dosyasında: Ölmeye öldürmeye geliyorum Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu 15:23 Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu Son Dakika! Suriye-Irak tezkeresine CHP'den 15:01 Son Dakika! Suriye-Irak tezkeresine CHP'den "Hayır" oyu
14:35 "Doğa manzaralı" diyerek bodrum katında yer alan, 12 metrekarelik daireye 1.250 lira kira istedi Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi 13:02 Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi

Son Dakika Haberleri
16:06 Genç kadın sokakta göğsünden vurulmuş halde bulundu
16:03 Son Dakika! AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu verecek olan CHP'ye ilk tepki geldi
15:55 Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere
15:51 Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme
15:46 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
15:26 Ümitcan Uygun, Aleyna'yı dövüp canlı yayın açmasının hesabını verecek
15:22 Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu
15:17 Emekli astsubay, karısını silahla vurarak öldürüp aynı silahla intihar etti
15:14 Sosyal medyada "Kılıçdaroğlu adayını buldu" iddiası olay oldu: 2. Ekmeleddin mi geliyor?
15:02 Süper Lig'de zirve değişti! Trabzonspor ve Beşiktaş favoriler arasında
Genç kadın sokakta göğsünden vurulmuş halde bulundu Genç kadın sokakta göğsünden vurulmuş halde bulundu         
16:06
Son Dakika: 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı Son Dakika: 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı         
16:03
Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere         
15:55
Musa Eroğlu'nun 55 yıllık eşi son yolculuğuna uğurlandı Musa Eroğlu'nun 55 yıllık eşi son yolculuğuna uğurlandı         
15:46
Müge Anlı'da Aşk-ı Memnu olayı! Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti Müge Anlı'da Aşk-ı Memnu olayı! Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti         
15:23
Sosyal medyada Sosyal medyada "Kılıçdaroğlu adayını buldu" iddiası olay oldu: 2. Ekmeleddin mi geliyor?         
15:14
Lastikçi ustası patron, işten çıkmak isteyen çırağını acımadan hortumla dövdü Lastikçi ustası patron, işten çıkmak isteyen çırağını acımadan hortumla dövdü         
14:40
ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde         
13:23
Kaybolan dağcı, kurtarma ekiplerinin aramalarını bilinmeyen numara diye açmadı Kaybolan dağcı, kurtarma ekiplerinin aramalarını bilinmeyen numara diye açmadı         
12:49
150 yıl önce bir gurbetçi tarafından kente getirildi! Almak için metrelerce kuyruğa giriyorlar 150 yıl önce bir gurbetçi tarafından kente getirildi! Almak için metrelerce kuyruğa giriyorlar         
12:27
Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu         
12:18
Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı         
11:49
Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı         
11:45
100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi 100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi         
11:03
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi         
10:32
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 16:20:16. #1.11#
SON DAKİKA: Tataristan "cumhurbaşkanı" sıfatından vazgeçmedi, Kremlin açıklama yaptı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement