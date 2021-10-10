Üye Girişi
TATİLE GELDİĞİ ANTALYA'DA LÖSEMİ OLDUĞUNU ÖĞRENEN PALİNA'NIN HAYATI DEĞİŞTİ - Son Dakika

TATİLE GELDİĞİ ANTALYA'DA LÖSEMİ OLDUĞUNU ÖĞRENEN PALİNA'NIN HAYATI DEĞİŞTİ

10.10.2021 14:00

UKRAYNA'dan tatil için geldiği Antalya'da hastalanan Palina Stupar (12), hastanede lösemi teşhisi konulunca ülkesine dönemedi.

UKRAYNA'dan tatil için geldiği Antalya'da hastalanan Palina Stupar (12), hastanede lösemi teşhisi konulunca ülkesine dönemedi. Acil tedavisine başlanan küçük kız, uzun kemoterapi sürecinin ardından 6 ay önce ilik nakli oldu. Hayata yeniden tutunan Palina, sağlığına kavuştuğu Antalya'da hayalini kurduğu kafeye de kavuştu. Palina'nın isteği üzerine açtıkları kafeyi doğum gününde hediye eden doktor anne ve eski futbolcu baba, kızlarının sağlığına kavuşması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

2020 yılı Temmuz ayında ailesiyle birlikte tatil için Antalya'ya gelen Ukraynalı Palina Stupar, tatilinin 5'inci günü soğuk algınlığı ve yorgunluk nedeniyle götürüldüğü hastanede lösemi tanısı aldı. Doktor anne Marina Mizina ve eski futbolcu baba Vladimir Stupar, doktorların söyledikleri karşısında şoke oldu. Ukrayna'da hiçbir şikayeti olmayan kızlarının sağlığının ağırlaşması üzerine büyük üzüntü yaşayan anne ve baba, Palina'nın tedavisi için ne gerekiyorsa yapılmasını istedi. Kemoterapi süreci başlayan Palina, uzun süren tedavinin ardından 2 Nisan 2021 tarihinde ilik nakli oldu.

Zorlu sürecin ardından yaşama tutunan Palina ve ailesinin tüm hayatı da değişti. Ukrayna'nın Kiev şehrinde Bogomolets Tıp Üniversitesi Ortodonti Bölümü'nde Öğretim Üyesi olan Marina Mizina işine bir süre ara verirken, eski futbolcu baba Vladimir Stupar ise zamanının büyük bölümünü kızının yanında geçirirken, işleri nedeniyle belirli zamanlarda Kiev'e gidip gelmeye başladı.

Antalya'da yeni bir hayat kuran aile, sağlığına kavuşan Palina'nın hayalini de gerçeğe dönüştürdü. Tedavi sürecinde her sabah köpeğiyle birlikte yürüyüş yaparken önünden geçtiği ve hep oturup mola vermek istediği kafenin kapalı olmasına üzülen küçük kız, bu duygularını ailesiyle paylaştı. Yaptıkları araştırma sonunda kafenin satılık olduğunu öğrenen aile, kızlarına sürpriz yapmak için satın aldıkları kafeyi Palina'ya doğum günü olan 30 Nisan'da hediye etti. İlik naklinden 3 hafta sonra taburcu olan Palina, hem doğum gününü hem de kafenin açılışını ailesiyle birlikte kutladı.

Kahve ve Ukrayna tatlılarının sunulduğu kafeyi her sabah annesiyle birlikte açan küçük kız misafirlerle tek tek ilgilenirken, Antalya'da hem sağlığına hem de hayaline kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

'LÖSEMİNİN NE ANLAMA GELDİĞİNİ BİLMİYORDUM'

Lösemi teşhisi konulduğunda bu hastalıkla ilgili en küçük fikri bile olmadığını söyleyen Palina, hastaneye sadece soğuk algınlığı ve yorgunluk şikayetiyle gittiğini söyledi. Löseminin anlamını ve ismini bilmediği için tanı konulduğunda hiçbir şey hissetmediğini anlatan Palina, kemoterapiye başlandığında zorlu bir süreçle karşı karşıya kaldığını anladığını söyledi. Palina, 'Bazen hastanede kalmam gerektiğinde üzülüyordum. Doktorlar eve gitmeme izin verdiklerinde bütün ailem yanımda olduğu için ev beni daha çabuk iyileştiriyordu" dedi. Kemoterapinin ardından 2021 yılı Nisan ayında Almanya'dan bir donörden ilik nakli yapıldığını belirten Palina, 'Donörümün kim olduğunu merak ettim. Kimin beni hayata döndürdüğünü öğrenmek istedim. Donörümle tanışmak için heyecanla bekliyorum" diye konuştu.

ANNE, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Anne Marina Mizina ise yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Mizina, kızlarının lösemi olduğunu öğrendiklerinde şoke olduklarını söyledi. O anda çok duygusal anlar yaşadığını ifade eden Mizina, 'Hastanede ağırlaşarak komaya giren kızım, Türk doktorların ilgisi ve tam zamanında tedaviye başlamalarıyla bugün hayatta. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

KIZIMA TERAPİ OLDU

Löseminin zor bir hastalık olduğunu, tedavisinin uzun süreç gerektirdiğini söyleyen Marina Mizina, 'Bu hastalığı çok düşünmemek ve savaşmak lazım. Burası Palina'ya bir sorumluluk oldu. Aslında tam bir terapi oldu. Biz, bu kafe sayesinde Palina'nın sürekli bir heyecan yaşamasını istedik" diye konuştu. Palina'nin tedavisi tamamlanana kadar Antalya'da yaşayacaklarını anlatan anne, eski futbolcu eşi Vladimir Stupar'ın işleri nedeniyle Ukrayna'ya gidip geldiğini söyledi. Kızıyla birlikte işlettikleri kafede misafirlerine kendilerinin yaptığı Ukrayna tatlıları sunduklarını söyleyen anne, misafirlerin Palina'nın hikayesini öğrendiklerinde çok duygulandığını da sözlerine ekledi.

KENDİ GİBİ HASTA OLAN ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELDİ

Kafede hasta çocuklarla bir araya gelen Palina, onlara tatlıların yanı sıra boyama kitapları, kalemler hediye etti. İlik naklinin zorlu bir süreç olduğunu söyleyen Palina, her şeye rağmen sağlığına kavuşmuş olmanın büyük mutluluk olduğunu ifade etti.

TATİLE GELDİĞİ ANTALYA'DA LÖSEMİ OLDUĞUNU ÖĞRENEN PALİNA'NIN HAYATI DEĞİŞTİ
TATİLE GELDİĞİ ANTALYA'DA LÖSEMİ OLDUĞUNU ÖĞRENEN PALİNA'NIN HAYATI DEĞİŞTİ
TATİLE GELDİĞİ ANTALYA'DA LÖSEMİ OLDUĞUNU ÖĞRENEN PALİNA'NIN HAYATI DEĞİŞTİ
TATİLE GELDİĞİ ANTALYA'DA LÖSEMİ OLDUĞUNU ÖĞRENEN PALİNA'NIN HAYATI DEĞİŞTİ

Antalya, Ukrayna, Lösemi, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TATİLE GELDİĞİ ANTALYA'DA LÖSEMİ OLDUĞUNU ÖĞRENEN PALİNA'NIN HAYATI DEĞİŞTİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Üç yıllık aşkta mutlu son! Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı sessiz sedasız evlendi 13:57 Üç yıllık aşkta mutlu son! Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı sessiz sedasız evlendi Eylül ayında spor ve lüks otomobil satışlarındaki yükseliş dikkat çekti! İşte en çok alıcı bulan modeller 13:39 Eylül ayında spor ve lüks otomobil satışlarındaki yükseliş dikkat çekti! İşte en çok alıcı bulan modeller Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor 13:32 Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor
Devlet Bahçeli, dikkat çeken 13:22 Devlet Bahçeli, dikkat çeken "bölücü kebapçılar" sözlerine canlı yayında açıklık getirdi Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya cevap: Lütfen önüme geçmesine izin vermeyin 12:38 Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya cevap: Lütfen önüme geçmesine izin vermeyin Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlık yaşadı! İkinci sıvı yağı alınmalarına izin verilmedi 12:34 Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlık yaşadı! İkinci sıvı yağı alınmalarına izin verilmedi
Belgesellere niteliği taşıyan maç! Tyson Fury, Deontay Wilder'ı perişan etti 12:31 Belgesellere niteliği taşıyan maç! Tyson Fury, Deontay Wilder'ı perişan etti 140 yıllık Yahya Peygamber tablosu gerçek çıktı! Şüpheliler hakkında yeni işlem yapılacak 11:36 140 yıllık Yahya Peygamber tablosu gerçek çıktı! Şüpheliler hakkında yeni işlem yapılacak

Son Dakika Haberleri
13:40 Vatandaşlar gece yarısı görünce korktular! Yaklaştıklarında su samuru olduğunu fark ettiler
13:31 Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor
13:22 Cristiano Ronaldo'nun durmaya hiç niyeti yok! Oynamaya devam ettikçe her rekoru kıracak
13:21 Kangal köpeklerine talep yağıyor! Yurt dışına 50 bin dolardan, yurt içine 300 bin liradan satılıyor
12:36 Tüm ülke kırmızı battaniyeli kızı arıyor! Esrarengiz fotoğraf yetkilileri alarma geçirdi
12:35 Kabine, Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor! Masada 4 önemli konu var
12:33 Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlık yaşadı! İkinci sıvı yağı alınmalarına izin verilmedi
12:31 e-Devlet'ten yeni bir hizmet daha: Ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin başvurular sistem üzerinden yapılabilecek
12:08 İlk maçta Norveç'i 3-0 yenmemiz hiç bir işe yaramadı! Gruptan çıkmak için artık kazanmak da yetmiyor
12:07 Kurşun yağdırdı, gasba yeltendi, rehin aldı! Öfkeli saldırgan bütün şehri birbirine kattı
Ekip sevk edildi! Formula 1 Türkiye öncesi talihsiz olay Ekip sevk edildi! Formula 1 Türkiye öncesi talihsiz olay         
13:57
Vatandaşlar gece yarısı görünce korktular! Yaklaştıklarında su samuru olduğunu fark ettiler Vatandaşlar gece yarısı görünce korktular! Yaklaştıklarında su samuru olduğunu fark ettiler         
13:41
Alman aşısı tutmadı! Stefan Kuntz'u beğenmediler Alman aşısı tutmadı! Stefan Kuntz'u beğenmediler         
13:37
Cristiano Ronaldo'nun durmaya hiç niyeti yok! Oynamaya devam ettikçe her rekoru kıracak Cristiano Ronaldo'nun durmaya hiç niyeti yok! Oynamaya devam ettikçe her rekoru kıracak         
13:23
Matematik öğretmeninden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı Matematik öğretmeninden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı         
13:00
Kabine, Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor! Masada 4 önemli konu var Kabine, Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor! Masada 4 önemli konu var         
12:35
e-Devlet'ten yeni bir hizmet daha: Ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin başvurular sistem üzerinden yapılabilecek e-Devlet'ten yeni bir hizmet daha: Ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin başvurular sistem üzerinden yapılabilecek         
12:32
Çocukları eve girince büyük yıkım yaşadı! Anne ve babalarını yan yana ölü buldular Çocukları eve girince büyük yıkım yaşadı! Anne ve babalarını yan yana ölü buldular         
12:11
Marketin kirlenmesini istemedi, çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla içeri girdi Marketin kirlenmesini istemedi, çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla içeri girdi         
11:12
Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı         
11:07
Kirli pazarlık kayda alındı! Ermeni çetelerden Karabağ'daki Rus gözlem gücü askerlerine Kirli pazarlık kayda alındı! Ermeni çetelerden Karabağ'daki Rus gözlem gücü askerlerine "sulhu bozun" rüşveti         
11:06
İzlanda kalp iltihabı riski sebebiyle Moderna aşısının kullanımını askıya aldı İzlanda kalp iltihabı riski sebebiyle Moderna aşısının kullanımını askıya aldı         
10:35
Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu         
10:35
Otobüs kapısına çantası sıkıştı, sinirlenip camı kırdı Otobüs kapısına çantası sıkıştı, sinirlenip camı kırdı         
10:13
500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı 500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı         
10:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda         
17:19
İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi         
17:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2021 14:09:20. #1.12#
SON DAKİKA: TATİLE GELDİĞİ ANTALYA'DA LÖSEMİ OLDUĞUNU ÖĞRENEN PALİNA'NIN HAYATI DEĞİŞTİ - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement