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TATLI SEVERLERE YENİ ALTERNATİF: MOR KÜNEFE - Son Dakika

TATLI SEVERLERE YENİ ALTERNATİF: MOR KÜNEFE

31.10.2021 11:04
TATLI SEVERLERE YENİ ALTERNATİF: MOR KÜNEFE

Şeker hastalarının rahat bir şekilde tatlı tüketimini sağladığı belirtilen, başta aronya olmak üzere çeşitli bitkilerden üretilen 'MorMiks' adlı üründen mor renkli künefe yapıldı.

Şeker hastalarının rahat bir şekilde tatlı tüketimini sağladığı belirtilen, başta aronya olmak üzere çeşitli bitkilerden üretilen 'MorMiks' adlı üründen mor renkli künefe yapıldı. Prof.Dr. İhsan Kara, "MorMiks gıdadaki şekeri sıfırlamıyor. Şekerin kana geçmesini kana karışmasını yavaşlatıyor. Genleri farklı bir şekilde çalıştırıp kan şekerinin yavaş yükselmesini sağlıyor" dedi.

Mor renkli sebze, meyve, çiçek, yaprakların ve aronya bitkisi kullanılarak elde edilen 'MorMiks' isimli ürünler neredeyse gıdaların çoğunda karşımıza çıkmaya başladı. Şeker hastalarının da tatlıları tüketebilmesini sağladığı öne sürülen 'MorMiks' ile ekmek, kadayıf üretiminden sonra Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'nde şimdi de mor künefe üretildi.

"ŞEKERİN KANA KARIŞMASINI YAVAŞLATIYOR" Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Kurucusu Prof. Dr. İhsan Kara "Doğadaki çiçeklerin bitkilerin rengini taşıyan pigmentlerden üretiliyor. Bu pigmentler doğadaki bütün canlıların korunmasına yarıyor. İnsanın bulaşıcı olmayan hastalıklarını önleyebilen, engelleyebilen, hastalık başlamışsa da onların etkisini azaltabilen özelliklere sahip. Bir başka özelliği de diyabeti engellemek, diyabetin komplikasyonlarını ortadan kaldırmak ve yaşamı uzatmak. Diyabete son vermek istiyorsak yani diyabeti insanoğlunun hayatından kaldırmak istiyorsak bu pigmentleri yeteri kadar kullanmamız gerekiyor. MorMiks gıdadaki şekeri sıfırlamıyor. Özelliği, şekerin kana geçmesini kana karışmasını yavaşlatıyor. Besinlerdeki şekerin kana karışması, insülinin pankreastan salgılanması farklı hızda gerçekleşiyor. İnsülin daha yavaş salgılanıyor. Şekerin bağırsaktan kana karışmasını yavaşlatabilirsek bu mekanizma tamamen baskılanmış oluyor. Genleri farklı bir şekilde çalıştırıp kan şekerinin yavaş yükselmesini sağlıyor" diye konuştu.

"HERKES TATLI YİYEBİLSİN"Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi MorMiks Türkiye Pazarlama Sorumlusu Sezgin Akkoyun "Çıkış noktamız şu: Herkes tatlı yiyebilsin. Biz bu amaçla yola çıktık. Diyabet hastaları tatlı yemekten kaçınıyor, bunun dışında kilosuna dikkat eden insanlar tatlıdan kaçınıyor. İşte bizim yaptığımız mor tatlıları çekinmeden, herhangi bir sıkıntı duymadan, herhangi bir rahatsızlık duymadan rahatlıkla tüketebiliyorlar. Amacımız toplumun geneline ulaşmak. Tatlı yiyemeyenlerin de tatlı yemesini sağlamak" şeklinde konuştu.  "NORMAL KÜNEFE YAPIMIYLA AYNI ŞEKİLDE YAPILIYOR"

Kadayıf ustası Mehmet Güneş "Şu anda elimde tel kadayıf hamuru var. MorMiks kullandık bu tel kadayıfta. Bu MorMiks kesinlikle bir gıda boyası değil. MorMiks'le yaptığımız tatlılarda bir meyve tadı var. Tatlı yiyemeyen kişilere, diyabet hastalarına bu kadayıfı özellikle öneriyorum. Mor künefeyi de yaparken normal künefe ile her şeyi aynı, yapımı, çalışması aynı. Sadece MorMiks ekleyerek daha üst basamağa çıkardık" ifadelerini kullandı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TATLI SEVERLERE YENİ ALTERNATİF: MOR KÜNEFE - Son Dakika


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SON DAKİKA: TATLI SEVERLERE YENİ ALTERNATİF: MOR KÜNEFE - Son Dakika
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