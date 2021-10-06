Tatvan Belediyesinin "Kent Meydanı ve Otopark" projesine birincilik ödülü - Son Dakika

Tatvan Belediyesi tarafından hazırlanan "Kent Meydanı ve Otopark" projesi, Uluslararası Altın Kentler Derneği tarafından her yıl düzenlenen "Golden City Awards/Yaşama Değer Katanlar" yarışmasında birincilik ödülüne layık görüldü.

İstanbul'daki bir otelde kamu kurumlarının temsilcileri, sanat, siyaset ve iş dünyasının saygın isimlerinin katıldığı törende birçok kategorideki ödüller sahiplerine verildi.

Akademik kuruldan oluşan yarışma seçici jürisi, Tatvan Belediyesinin "Kent Meydanı ve Otopark" projesini 2021 yılının en başarılı projesi seçti.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan Belediyesi olarak ilçeye değer katacak çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu katkılardan biri, projesini hazırladığımız ve uygulama aşamasına geldiğimiz Kent Meydanı ve Otopark projemiz. Bu proje ile Tatvan'a katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Golden City Awards 2021'de ödüle layık görüldük. İlçemiz için çok önemli ve gerekli bir proje. Bununla vatandaşlarımızın nefes alacağı büyük ve yeşil bir alan oluşturuyoruz. Hazırladığımız proje, kent meydanı, kapalı otopark, yeraltı çarşısı, millet kıraathanesi, sıfır emisyon bisiklet yolu ve bisiklet park alanları, sosyal alanlar, spor yaşam alanları, bay ve bayan fitnes salonları, çok fonksiyonlu kütüphane, çocuk oyun alanları, konser alanları, amfi tiyatro gibi birçok unsuru bünyesinde barındırıyor. İlçemize yakışır ve güzel bir proje hazırladık. Tüm ekibime ve sürece katkısı olan herkese teşekkür ederim."