Tatvan'da silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika

Tatvan'da silahlı kavga: 1 ölü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre olay, öğle saatlerinde Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Yol verme tartışması sonucu Bülent Şaşmaz'ın da (23) içinde bulunduğu 13 AZ 733 plakalı minibüse kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce ateş açıldı. Saldırı sonrası yaralanan Bülent Şaşmaz isimli genç, ambulansla kaldırıldığı Tatvan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. - BİTLİS

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