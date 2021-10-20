Tatvan'da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Bitlis- Ahlat kara yolunda İhsan İlhan yönetimindeki 33 CNF 86 plakalı tır, İbrahim Sevinç yönetimindeki 16 ZJ 296 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Sevinç ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kısa süreliğine kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
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