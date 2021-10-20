Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Sevinç ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Bitlis 'in Tatvan ilçesinde tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Son Dakika › Güncel › Tatvan'da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika

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