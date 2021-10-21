Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı Kütahya karayolu 4. kilometrede meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kütahya'dan Tavşanlı istikametine gitmekte olan İ.D. idaresindeki 43 ACK 711 plakalı otombil ile O.T.'nin idaresindeki 43 ABZ 127 plakalı otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kazada, İ.D. ve 43 ABZ 127 plakalı otomobilde yolcu Y.E. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - KÜTAHYA