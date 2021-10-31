Tayland'da demokrasi yanlıları, monarşi reformu için imza kampanyası başlattı - Son Dakika

Tayland'da demokrasi yanlısı aktivistler, monarşi reformu için imza kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Başkent Bangkok'da bir araya gelen 3 bin kişi, Tayland Kralı'nı eleştirenlere hapis cezası veren "Kral'a ihanet yasasının" kaldırılmasını istedi.

Aktivist grubun liderlerinden Somyot Pruksakasemsuk, gösterinde okuduğu bildiride, Parlamento'ya sunulmak üzere 1 milyon imza toplama kampanyası başlattıklarını belirtti.

Pruksakasemsuk, gösterideki 3 bin kişinin ilk imzaları attığını kaydetti.

Bir başka aktivist liderlerinden Panusaya Rung Sitthijirawattanakul ise ülkede çözüme kavuşturulması gereken çok sayıda konunun bulunduğuna ancak bunları dile getirenlerin "Kral'a ihanet yasasından" yargılanarak mahkum edildiğine dikkati çekti.

Tayland Kralı'nı ve monarşiyi eleştirenlere 15 yıla varan ağır hapis cezaları öngören ceza kanununun 112. maddesi, son zamanlarda ülkenin en hararetli tartışma konusu olarak öne çıkıyor.

Monarşi reformu talebi

İnsan hakları savunucusu Arnon Nampha liderliğinde 3 Ağustos 2020'de toplanan bir grup, ülke tarihinde ilk defa Tayland Kralı'nı eleştirerek monarşi reformu talep etmişti.

Monarşiyi eleştiren protestolar büyüyerek devam etmiş ve 10 Ağustos 2020'de Bangkok'taki Thammasat Üniversitesinde okuyan bir grup öğrenci, Tayland Kralı'nı eleştirenlere hapis cezası veren "Kral'a ihanet yasasının" kaldırılması talebinde bulunmuştu. Üniversite öğrencilerinin protestosundan 6 gün sonra yaklaşık 10 bin kişilik bir grup, Bangkok'taki Demokrasi Anıtı etrafında toplanarak "monarşi reformu" çağrısını sürdürmüştü.

Ülkede mahkeme, 1 Haziran'da, hükümet karşıtı protestolar nedeniyle gözaltına alınan ve "Kral'a ihanet" yasasını ihlalle suçlanarak tutuklu yargılanan Arnon Nampha ve Panupong Jadnok'un kefaletle salıverilmesine hükmetmişti.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasal değişiklikler sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.