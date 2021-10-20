Üye Girişi
TBB'nin AFAD'a hibe ettiği mobil mutfak tırı Zeytinburnu Belediyesine teslim edildi - Son Dakika

TBB'nin AFAD'a hibe ettiği mobil mutfak tırı Zeytinburnu Belediyesine teslim edildi

20.10.2021 16:59
TBB'nin AFAD'a hibe ettiği mobil mutfak tırı Zeytinburnu Belediyesine teslim edildi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından AFAD'a hibe edilen, ihtiyaç olduğunda afet bölgelerine sevk edilecek mobil mutfak tırı, düzenlenen törenle Zeytinburnu Belediyesine teslim edildi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından AFAD'a hibe edilen, ihtiyaç olduğunda afet bölgelerine sevk edilecek mobil mutfak tırı, düzenlenen törenle Zeytinburnu Belediyesine teslim edildi.

Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'ndaki törende mobil mutfak tırının tanıtımı yapıldı.

AFAD tarafından Zeytinburnu Belediyesinin yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Büyükşehir Belediyesine gönderilen tırlar, protokole göre hem belediyelere hizmet sunacak hem de bir afet durumunda afet bölgesine sevk edilecek.

Gerekli donanıma sahip tırda, bir öğünde 2 bin kişiye yemek verilebilecek.

"Araçlarımız olası bir afette ihtiyacı olan her bir kardeşimizin derdini çözecek"

Törende konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar, afetlere hazırlıklı olunması gerektiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu coğrafyada yaşadığımız sürece afetler ve depremler her zaman olacak. Bunun karşılığında ne yapıyoruz ve ne yapmamız gerekiyor bunu unutmamalıyız. Bu sene afet eğitim yılı. Her zaman olduğu gibi belediyemiz kaymakamlığımızla eğitime öncü oldu. Buradaki araçlarımız, olası bir afette ihtiyacı olan her bir kardeşimizin işine yarayacak, derdini çözecek."

Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney de sürekli afetlere maruz kalan bir coğrafyada yaşanıldığını ve afetlerin ülkenin gerçeği olduğunu belirterek, "Devlet ve millet olarak bizlere düşen en büyük görev ve sorumluluk, afetler gelmeden önce tedbirimizi almaktır. Bu amaçla Zeytinburnu ilçesi olarak, İstanbul'da ilçe bazında ilk defa Zeytinburnu Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezini kurarak faaliyete geçirdik. Bugünde AFAD ve belediyemizin katkısıyla ilçemize kazandırılan araçların teslimi ve hizmete alınması töreninde buluştuk. Afetlere hazır bir Türkiye için gönüllü olmak çok önemli, bütün vatandaşlarımızı AFAD gönüllüsü olmaya davet ediyorum." dedi.

"Afet ile hazırlık sürecini hız kesmeden aralıksız yapmak zorundayız"

AFAD İstanbul İl Müdürü Gökhan Yılmaz da 1999'daki Marmara depremine dikkati çekerek, "Böyle acıları bir daha yaşamamak için afete hazırlık sürecini hız kesmeden yapmak zorundayız. Bu hem birey olarak hem de ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların sorumluluğudur." şeklinde konuştu.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise 22 ve 20 kişilik takımlar olmak üzere toplam 42 kişiden oluşan Zeytinburnu Arama Kurtarma Ekibinin (ZAK), belediyede çalışan gönüllü personellerden oluştuğunu belirterek, şunları söyledi:

"ZAK'tan 22 kişilik ilk Arama Kurtarma Ekibi, AFAD tarafından verilen eğitimlerin sonrasında, uluslararası standartlarda ve AFAD nezaretinde bir akreditasyon uygulamasına tabi tutuldu. Bu süre zarfında afet senaryoları fiziki olarak icra edildi. Akreditasyon işlemine ilk hak kazanan ekip, aynı zamanda Türkiye'deki birçok belediyeye de öncülük etme başarısını gösterdi. ZAK ekibi, halihazırda AFAD ile akredite olarak ulusal bazda yetkinliği tanınan 3 belediye arasındadır. İkinci olarak kurulan 20 kişilik Arama Kurtarma Ekibi için de AFAD tarafından akreditasyon süreci başlatıldı."

Konuşmaların ardından, son zamanlarda Türkiye'de yaşanan afetlerde görev yapan ZAK personeline teşekkür belgeleri takdim edildi.

TBB'nin AFAD'a hibe ettiği mobil mutfak tırı Zeytinburnu Belediyesine teslim edildi
TBB'nin AFAD'a hibe ettiği mobil mutfak tırı Zeytinburnu Belediyesine teslim edildi
TBB'nin AFAD'a hibe ettiği mobil mutfak tırı Zeytinburnu Belediyesine teslim edildi

Zeytinburnu, İstanbul, Türkiye, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBB'nin AFAD'a hibe ettiği mobil mutfak tırı Zeytinburnu Belediyesine teslim edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Masaj iddiasıyla gündem olan Erkan Özerman isyan etti: Namusuyla iş yapanlara tahammül yok 17:13 Masaj iddiasıyla gündem olan Erkan Özerman isyan etti: Namusuyla iş yapanlara tahammül yok Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadı'yla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada 17:05 Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadı'yla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada KKTC'de pompa fiyatına zam isteyen 2 yakıt firması satışlarını durdurdu! İstasyonlarda uzun kuyruklar oluştu 17:02 KKTC'de pompa fiyatına zam isteyen 2 yakıt firması satışlarını durdurdu! İstasyonlarda uzun kuyruklar oluştu
80 yaşındaki kocasını öldüren sanığın kızı: Annemden değil babamdan şikayetçiyim, bizi döverdi 16:29 80 yaşındaki kocasını öldüren sanığın kızı: Annemden değil babamdan şikayetçiyim, bizi döverdi Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadıyla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada 16:06 Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadıyla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı 15:50 Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı
2. Dünya Savaşı'nda batan Japon gemileri, yanardağ patlamasıyla su yüzeyine çıktı 15:02 2. Dünya Savaşı'nda batan Japon gemileri, yanardağ patlamasıyla su yüzeyine çıktı Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti 14:53 Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
17:13 Masaj iddiasıyla gündem olan Erkan Özerman isyan etti: Namusuyla iş yapanlara tahammül yok
17:12 Son dakika:Bitcoin 66 bin 100 dolar seviyesinin üzerine çıkararak yeni bir rekor kırdı
17:05 Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadı'yla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada
17:04 Galatasaray'dan transferde yılın atağı! Sevilen eski futbolcu Felipe Melo geri gelebilir
17:02 KKTC'de pompa fiyatına zam isteyen 2 yakıt firması satışlarını durdurdu! İstasyonlarda uzun kuyruklar oluştu
16:36 Son Dakika: LPG oto gaza 22 kuruş zam geldi
16:05 Hindistan ve Nepal sele esir oldu! Evlerin bile sular altında kaldığı felakette 116 kişi yaşamını yitirdi
15:58 Ferdi'ye Milli Takım kapısı kapanıyor mu? Hamit Altıntop'la ters düşecek sözler söyledi
15:52 Dolar ne kadar? Dolar, euro güncel fiyatı
15:50 Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı
Kadın izleyiciden ilginç soru: Kocam boşanan komşuma 'sıkılırsan beni çağır' demiş, iyi niyetli mi? Kadın izleyiciden ilginç soru: Kocam boşanan komşuma 'sıkılırsan beni çağır' demiş, iyi niyetli mi?         
17:14
Son dakika:Bitcoin 66 bin 100 dolar seviyesinin üzerine çıkararak yeni bir rekor kırdı Son dakika:Bitcoin 66 bin 100 dolar seviyesinin üzerine çıkararak yeni bir rekor kırdı         
17:12
Galatasaray'dan transferde yılın atağı! Sevilen eski futbolcu Felipe Melo geri gelebilir Galatasaray'dan transferde yılın atağı! Sevilen eski futbolcu Felipe Melo geri gelebilir         
17:04
Son Dakika: LPG oto gaza 22 kuruş zam geldi Son Dakika: LPG oto gaza 22 kuruş zam geldi         
16:37
Facebook'ta kadın profili oluşturup, cinsel içerikli mesajlar yolladı: Tanışalım mı, fotoların beni delirtti Facebook'ta kadın profili oluşturup, cinsel içerikli mesajlar yolladı: Tanışalım mı, fotoların beni delirtti         
16:27
İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'den İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'den "asgari ücret, vergiden muaf tutulsun" talebi         
15:51
Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 personel alacak! İşte şartlar Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 personel alacak! İşte şartlar         
15:33
Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı         
14:54
Aşı yaptırmayan 7 aylık hamile kadın, bebeğini göremeden koronavirüse yenik düştü Aşı yaptırmayan 7 aylık hamile kadın, bebeğini göremeden koronavirüse yenik düştü         
14:46
Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacağı için mi il gezileri yapıyor?" sorusuna cevap verdi: Giderken benden izin aldı         
14:28
Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar         
14:21
Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı         
13:43
E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek         
13:19
Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı         
13:16
Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu         
12:42
Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı         
12:37
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı         
11:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 17:18:51. #1.11#
SON DAKİKA: TBB'nin AFAD'a hibe ettiği mobil mutfak tırı Zeytinburnu Belediyesine teslim edildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement