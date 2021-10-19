TBF Başkan Adayı Kunter'den Başkan Ergün'e ziyaret - Son Dakika

Basketbol ve sporla ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Kunter, TBF adaylığı çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Adayı Erman Kunter ve eski milli basketbolcu Efe Aydan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, Yönetim Kurulu Üyesi Bora Çaylan ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı Genel Menajeri Nihat Mala da yer aldı. Basketbol ve sporla ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Kunter, TBF adaylığı çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Kunter ve ekibine adaylıklarının hayırlı olmasını dileyen Başkan Ergün, ziyaret sonunda konuklarına içerisinde mesir macunu ürünlerinin yer aldığı çantadan hediye etti.