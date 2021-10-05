TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Duarte Pacheco ile görüştü - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Duarte Pacheco'yu karşılaması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un makamında görüşmeleri
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Duarte Pacheco'nun konuşması
Hediye takdimi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Duarte Pacheco'nun Meclis binasına doğru yürümesi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Meclisde 15 Temmuz darbe girişiminde bomba ile hasar olan yerleri göstermesi
Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Duarte Pacheco'nun anıta karanfil bırakması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Meclis genel kurulu görüşmelerinin yapıldığı salonda Pacheco'ya bilgiler vermesi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Duarte Pacheco'nun Meclis binasında çıkmaları ve fotoğraf çekilmeleri TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Duarte Pacheco ile görüştü.
Kaynak: AA
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