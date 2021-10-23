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TBMM Başkanı Şentop, Necmettin Erbakan'ı anma programına katıldı - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Necmettin Erbakan'ı anma programına katıldı

23.10.2021 09:19

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) tarafından organize edilen '4'üncü Uluslararası Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu'na katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) tarafından organize edilen '4'üncü Uluslararası Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu'na katıldı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ndeki sempozyuma, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile davetliler katıldı. Şentop, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın, Türkiye'de özgüven kaybının mevcut olduğu bir dönemde büyük bir davanın liderliğine başladığını, 1956'da Gümüş Motor Fabrikası'nı kurduğunu söyledi. Şentop, O süreç devam ettirilseydi bugün Türkiye, tank motoru, uçak motoru üreten 3-5 ülkelerden birisi olmuştu. Fakat süreç içerisinde o yerli üretim motor teşebbüsü batırılıyor dedi.

'BÜROKRASİ İÇERİSİNDE HAKİM OLMAK LAZIM'

Başkan Şentop, Türkiye'de 1961 anayasasıyla beraber kurulan vesayetçi bir sistemin bulunduğunu söyleyerek, Bu sistemin özünde ikili iktidar yapısı var. Birisi seçimle oluşan bir iktidar, diğeri ise seçime ihtiyacı olmayan ve sürekli olarak kalan bürokratik iktidar. 1965'ten itibaren Türkiye'de bütün siyasi hareketlerde bu tartışma yaşanmış. Nedir İşte siyasi parti olarak harekete geçelim, millete derdimizi anlatalım, oy alalım, iktidar olalım, Türkiye'yi yönetelim. Ama birileri de diyor ki 'Tamam iktidar olabilirsiniz ama Türkiye'yi yönetemezsiniz.' Çünkü Türkiye'yi seçilen bu iktidar yönetmiyor, arka planda bir gizli iktidar, bizim 'vesayet' dediğimiz yapı var. Bu yönetiyor esas. O zaman bürokrasi içerisinde hakim olmak lazım. Türkiye'deki bu FETÖ hareketi de esasen siyaset yoluyla değil, gerçek iktidar olduğunu zannettikleri bürokratik iktidarı ele geçirmek suretiyle Türkiye'yi yönetme iddiasıyla yola çıkanlar ki; bunlar aynı 65'ten sonra yola çıkanlar. Rahmetli Erbakan Hocamız, işte şeffaf ve siyaset yoluyla milletin rızası ve onayıyla, milletin oyuyla ancak Türkiye'de iktidar olunabileceğine inanmış, her ne kadar teorik zemin öyle olmasa da 61 Anayasası zemini bunu mümkün kılacak bir mücadeleyi de ilave olarak yürütmeyi tercih etmiş diye konuştu.

Şentop ayrıca, Necmettin Erbakan'ı rahmetle andığını belirterek, Kendisinin ortaya attığı hususların birçoğunun geliştirilmesi ve günümüz dünyasına geliştirilerek katkı sunacak hale getirilmesi bizim bir mecburiyetimiz. Onların açtığı yolun gerek Türkiye gerek İslam dünyası için yakın zamanda ben genişleyerek ve hedefe ulaştıracak bir yola dönüşeceğine inanıyorum ifadesini kullandı.

ANKARA KİTAP FUARI AÇILIŞINA KATILDI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen 16'ncı Kitap Fuarı açılışına katıldı. Kazakistan'ın konuk ülke olduğu kitap fuarı açılışında konuşan Şentop, "Covid-19 salgınının fuarcılık sektörünü çok zor durumda bıraktığını ve fuar faaliyetlerinin tamamına yakınını kesintiye uğrattığını takip ediyoruz. Bu durum fuarcılar için olduğu kadar, fuara katılan kitapevleri için de sıkıntı meydana getirdi. Durumun tek sevindirici yanı, okurlar hiç olmadığı kadar kitap okumaya vakit bulmuşlardır diye ümit ediyoruz. Henüz salgın geçmese de aşıların yardımıyla ve gerekli tedbirlere riayet ederek fuarlarımızdaki canlılık eski haline dönmeye başladı. Çoğu kişi gibi ben de kitaplara dokunarak, görüntüsü ve kitap kokusuyla birlikte olmayı tercih ediyorum. Vakit bulup okuyamasam bile kitapları görmenin psikolojik olarak beni rahatlattığını söyleyebilirim" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, daha sonra fuarın açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından beraberindekilerle kitap fuarını gezen Şentop, alandaki yayın evlerinin stantlarını gezerek kitaplar hakkında bilgi aldı. Alanda sık sık vatandaşlar tarafından durdurulan Şentop, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. TBMM Başkanı Şentop, son olarak kendi kitabı 'Osmanlı Yargı Sistemi ve Kazaskerlik' isimli kitabını imzalayarak kitapseverlere hediye etti.

TBMM Başkanı Şentop, Necmettin Erbakan'ı anma programına katıldı
TBMM Başkanı Şentop, Necmettin Erbakan'ı anma programına katıldı
TBMM Başkanı Şentop, Necmettin Erbakan'ı anma programına katıldı
TBMM Başkanı Şentop, Necmettin Erbakan'ı anma programına katıldı

Necmettin Erbakan, Mustafa Şentop, İktidar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Necmettin Erbakan'ı anma programına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, Necmettin Erbakan'ı anma programına katıldı - Son Dakika
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