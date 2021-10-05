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TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP'UN EŞİNDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE ZİYARET - Son Dakika

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP'UN EŞİNDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE ZİYARET

05.10.2021 12:48

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ve 764 gündür eylemde olan aileleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop ve beraberindeki heyet ziyaret etti.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ve 764 gündür eylemde olan aileleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop ve beraberindeki heyet ziyaret etti. Şentop, buradaki ailelerin acılarını derinden hissettiklerini ifade ederek, Biz bütün çocukların geri gelmesini istiyoruz. Çocukların, annelerinin ve babalarının evlerine geri dönmesini istiyoruz. İnşallah en kısa zamanda hepsi geri dönerler. Hepsinin yüzleri güler inşallah dedi.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da başlayan ve 235 ailenin sürdürdüğü evlat nöbeti 764'üncü güne girdi. Aileleri, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğulu'nun eşi Sevim Karaloğlu, AK Parti Milletvekili Oya Eronat ve beraberindeki heyet ziyaret etti. Şentop ve beraberindekileri kapı önünde karşılayan aileler, evlatlarının nasıl kaçırıldığı anlattı. Fotoğrafları teker teker gösteren aileleri daha sonra çadıra girerek dinleyen Şentop ve beraberindekiler, ailelere karanfil verdi.

'HDP'Lİ VEKİLLERİN ÇOCUKLARI YURT DIŞINDA'

Şentop ve beraberindeki heyete, HDP'li vekillerin çocuklarının fotoğraflarını gösteren baba Celil Bektaş, HDP'li vekillerin çocuklarının yurt dışında olduğunu belirterek, Türkiye onları kurtarmıyor. Altındaki arabalara bak. Çocuklarına bakın işte, siyasi parti binasında ranza ve battaniyenin ne işi var içeride. Biz anne ve babalar iyiyiz ki bir şey yapmıyoruz. Ciğerimizi aldılar burayı yerle bir edecektik. Allah onların ciğerini yaksın. Bana vekiller 'sakin ol' dedi. Ciğeri yanan bir vekildi. Bu çadır onları bitirecektir. HDP ve CHP kendine gelsin. Benim oğlum burada gitti. Kimliği ve montu çıktı. Ben oğlumu buradan almadan kimse kaldıramaz. Benim oğlumu HDP götürdü. Gelen çocuklar bana söyledi. Bana desinler ki yok öyle bir şey diye konuştu.

'ÇOCUKLARIN, ANNELERİNİN VE BABALARININ EVLERİNE GERİ DÖNMESİNİ İSTİYORUZ'

Ziyaret sonrası açıklama yapan Sabriye Şentop, burada Diyarbakır annelerini ziyaret ettiklerini ve hepsinin acısını derinden hissettiklerini söyledi. Şentop, Hepsinin acısını derinden içimizde hissediyoruz. Onların çığlıklarını içimizde hissediyoruz. Çünkü bir çocuğun evden ayrılması demek. Aynı zamanda çalınması demek hatta. O ailenin hayallerinin çalınması demek. Bunu çok iyi anlayabiliyoruz. Bir anne olarak özellikle. Bu ailelerin çocuklarını çaldıkları zaman bu insanlar aynı zamanda bu ailelerin geleceklerini de çalıyorlar. Ailelerin hayalleri de gitmiş olduğu için annesi ve babası travma yaşıyor. Bunlar çalınmış geleceklerini geri istiyorlar. Biz sonuna kadar, bunların arkasındayız. Anneleri de destekliyoruz. Bazı annelerin bu güzel saygıdeğer duruşu, bu sessiz çığlığa ses verdi. ve çocuklar geri geldi. Biz bütün çocukların geri gelmesini istiyoruz. Çocukların, annelerinin ve babalarının evlerine geri dönmesini istiyoruz. İnşallah en kısa zamanda hepsi geri dönerler. Hepsinin yüzleri güler inşallah diye konuştu.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP'UN EŞİNDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE ZİYARET
TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP'UN EŞİNDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE ZİYARET
TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP'UN EŞİNDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE ZİYARET
TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP'UN EŞİNDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE ZİYARET
TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP'UN EŞİNDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE ZİYARET
TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP'UN EŞİNDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE ZİYARET
TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP'UN EŞİNDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE ZİYARET
TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP'UN EŞİNDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE ZİYARET
TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP'UN EŞİNDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE ZİYARET
TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP'UN EŞİNDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE ZİYARET
TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP'UN EŞİNDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE ZİYARET
TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP'UN EŞİNDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE ZİYARET
TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP'UN EŞİNDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE ZİYARET
TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP'UN EŞİNDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE ZİYARET
TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP'UN EŞİNDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE ZİYARET
TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP'UN EŞİNDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE ZİYARET

Halkların Demokratik Partisi, Mustafa Şentop, Milletvekili, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP'UN EŞİNDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE ZİYARET - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP'UN EŞİNDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE ZİYARET - Son Dakika
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