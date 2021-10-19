TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta Muhtarlar Günü'nü kutladı - Son Dakika

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, muhtarlarından öneminden bahsederek, kamu idareleri ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde hareket eden önemli hizmet odakları olduğunu belirtti.

Demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlığın, fedakarlık ve sevgi gerektiren zor bir görev olduğuna vurgu yapan Balta, "Yakın mesai arkadaşlarım olarak gördüğüm muhtarlarımızda bu zorlu görevi büyük bir özveri ve meşakkatle yerine getirmektedirler. Dolayısıyla muhtarlarımızla karşılıklı istişare ve fikir alışverişinde bulunarak şehrimizin problemlerine çare üretiyoruz. İnşallah el birliğiyle bu güzel şehrin bütün sorunlarını en asgari seviyeye indireceğiz." ifadelerine yer verdi.

Balta, AK Parti olarak muhtarlara hak ettiği değerin verilmesi, talep ve ihtiyaçlarının gözetilmesi konusunda hassasiyet gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Muhtarlık müessesesi, her dönem için önemli bir kurum olmuş ve bu müesseseyi vazgeçilmez kılan en önemli misyon, devlet ve milletin ortak temas noktası olma özelliği, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan Muhtarlar Buluşmalarıyla yeniden ön plana çıkmış ve müessese bu buluşmalarla en parlak dönemini yaşamaya başlamıştır. Son 19 yılda muhtar maaşları ve diğer hususlarda atılan adımlar bunun göstergesidir. Türkiye'nin ekonomisi büyüdükçe, imkanlar arttıkça, muhtarlarımıza verilen desteklerde daha artacaktır. Başta Trabzon'da görev yapan tüm Türkiye'deki muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyorum. Hayatını kaybeden muhtarlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Muhtarlarımızla birlikte çalışmaktan büyük keyif aldığımızı belirtiyor, muhtarlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum."