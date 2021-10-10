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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu Siirt'te temaslarda bulundu - Son Dakika

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu Siirt'te temaslarda bulundu

10.10.2021 10:19
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu Siirt'te temaslarda bulundu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu Siirt'te temaslarda bulundu.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu Siirt'te temaslarda bulundu.

Çavuşoğlu, AK Parti Bursa milletvekilleri Müfit Aydın, Osman Mesten, Refik Özen, Zafer Işık, Bursa'nın Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Belediye Başkan yardımcıları ve iş insanı Zeki Eker'den oluşan heyetle Siirt'te geldi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu tarafından karşılanan Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet Güres Caddesinde incelemede bulundu, esnafla görüştü.

Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın'ı da ziyaret eden heyet, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bölge ziyareti kapsamında Siirt'e geldiklerini söyledi.

Dündar, "Tarihi bir şehir olan Bursa'dan yola çıkarak bölgeye geldik. Anadolu'muzun güzel şehirlerini geziyoruz. Diyarbakır ve Mardin'i ziyaretimizin ardından Siirt'e gelerek güzel bir ortam bulduk. Kardeşlerimiz huzura kavuşmuşlar. Özellikle turizm ve ticaretin geliştiğine şahit olduk." dedi.

Heyet, Tillo ilçesinde, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 257 yıl önce yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi hakkında da bilgi aldı.

Hakan Çavuşoğlu, İnceleme, Siirt, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu Siirt'te temaslarda bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu Siirt'te temaslarda bulundu - Son Dakika
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