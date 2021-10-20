TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu, Paris'te temaslarda bulundu Açıklaması - Son Dakika

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Paris'te bir araya geldiği Fransız senatörlerle İslam karşıtlığı konusunda son derece olumlu görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Beraberinde AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş ve CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile Fransa'nın başkenti Paris'e gelen AK Parti Bursa Milletvekili Çavuşoğlu, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde Fransız senatörlerle bir araya geldi.

Fransız senatörlerle görüşmelerinin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde Avrupa'da yükselen İslamofobi ve ırkçılık alt komisyonu oluşturduklarını söyledi.

Fransa başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde incelemeleri ve görüşmeleri sürdürdüklerini ifade eden Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Senatörlerle bir araya geldik ve onlarla bu konu üzerinde son derece olumlu görüşme gerçekleştirdik. Buraya gelirken esasen temel gerekçemiz şudur. Özellikle son dönemde Avrupa'da ve Fransa'da İslam karşıtlığı ve ırkçılığın gün geçtikte arttığını, Fransa'da adeta İslam karşıtlığı iklim oluştuğunu, Müslümanların görünür olmaktan uzaklaştırıldığını ve bunun kurumsal nitelik kazanma yönünde ivme kazandığını görmüştük. Bu endişeleri, burada yaşayan 800 bin soydaşımızı ve çok daha büyük sayıdaki dindaşlarımızın bu süreçte yaşadıkları insan hakları ihlalleri gündeme getirmek istedik. Yaptığımız görüşmede bunları büyük açıklıkla ifade ettik."

Türkiye'den ve kendilerine ulaşan bilgelerden edindikleri izlenimlerin, Fransa'da son dönemde devlet başkanı düzeyinde "İslam'ın aydınlatılması" ve "Fransa İslam'ı" kavramları üzerinden bir modelleme yapılmaya çalışıldığı yönünde olduğunu aktaran Çavuşoğlu, görüşmede son bir yıldır tartışılan "ayrılıkçı" yasayla adeta Müslümanlara karşı yapılan ayrımcılığın kurumsallaşma yönüne gittiğini muhataplarına ilettiğini söyledi.

Çavuşoğlu, görüşmede dini ile inanç özgürlükleri ve sivil toplum kuruluşları bağlamında bazı sınırlamaların getirildiğini, bunların insan haklarına aykırılık teşkil ettiğini, merkez siyasetin marjinal veya radikal siyasetin aktörlerin söylediklerini sahiplendiğini ve popülist yaklaşımla bunu seçime yönelik bir "rant devşirme" girişimi olduğunu dile getirdiğini belirtti.

Senatörlerin Fransa'nın bu noktadaki kaygılarını anlattıklarını ifade eden Çavuşoğlu, üzerinde durdukları en önemli konulardan birinin suçların şahsiliği prensibine aykırı davranılmaması olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, senatörlere suçu işleyen kişinin dini veya etnik aidiyetinin üzerinden genelleme yapıldığını ve bunun yanlış olduğunu, Müslümanın bir kişinin gerçekleştirdiği suçun İslam ile özdeşleştirilmemesi gerektiğini söylediklerini aktardı.

Bu suçların diğer dinlere mensup kişiler tarafından da işlendiğini ifade eden Çavuşoğlu, senatörlerin görüşmede laikliğe vurgu yaptığını belirtti.

Çavuşoğlu, görüşmede ifade ettiklerine senatörlerin zaman zaman katıldığını kaydetti.

Paris Camisi Yöneticisi ile görüşme

Hakan Çavuşoğlu, daha sonra beraberindeki milletvekilleriyle Paris Camisinde Yönetici Chems-Eddine Hafız ve Fransa İslamofobi ile Mücadele Gözlemevi Başkanı Abdullan Zekri ile görüştü.

Hafız'a İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, Fransa'da yaşayan Müslümanlara yönelik uygulamalara karşı mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, Avrupa'da yükselen İslam karşıtlığının inkar edilemediği ve bunun siyasetçiler tarafından da kabul edildiğini gördüklerini kaydetti.

Avrupa'da 20 milyon Müslüman'ın ve Fransa'da 800 bin Türk'ün yaşadığı bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, Fransa ve Avrupa'da Müslümanların sosyal hayatta, kamu hizmetleri sırasında ve diğer alanlarda İslamofobik eylemlere ve şiddete maruz kaldıklarını bildiklerini belirtti.

Çavuşoğlu, "Fransa'da son dönemde bazı siyasetçilerin yaptığı açıklamaların neticesinde bir kavramsallaştırma söz konusudur, örneğin Fransa İslam'ı." dedi.

Avrupa'da yükselen İslam karşıtlığının ve ırkçılığının altında yatan birçok sebebin bulunulduğunu ifade eden Çavuşoğlu, suçları şahsiliği prensibine aykırı olarak bir suçun işleyen kişinin dini aidiyeti ile genelleme yapıldığını belirtti.

Çavuşoğlu, İslam ile terörizmin birbirleriyle bağdaştırılmaması gerektiğini vurguladı.

Basın ve sosyal medyanın İslam karşıtlığında önemli etken olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, son dönemde Avrupa'ya göç edenlerin varlığına karşı İslamofobik eylemlerin gerçekleştirildiğini anlattı.

Çavuşoğlu, antisemitizm geçen yıllara göre yüzde 50 düşüş yaşarken İslam karşıtı saldırıların yüzde 50'den fazla artış gösterdiğine dikkati çekti.

İnsan hakları metinlerinin din ve vicdan özgürlüğünü kayıt altına alındığını ve dini gerekliliklerini yerine getirilmesine izin verdiğini ifade eden Çavuşoğlu, tasvip etmedikleri terör eylemlerin İslam ile bağdaştırıldığını ve öncelikle bununla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, Müslümanların hayatın her alanında maruz kaldığı eylemlerin kayıt altına alınması gerektiğini kaydetti.

İslam karşıtı saldırıların sineye çekildiğini ifade eden Çavuşoğlu, antisemitizm kadar farkındalık oluşturmaları gerektiğini, İslamofobinin yasalarda suç olarak sayılması gerektiğini belirtti.

Çavuşoğlu, örneğin camiye yapılan saldırılarının İslamofobi suçu olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

İslamofobinin herkes için bir tehlike oluşturduğunu ifade eden Çavuşoğlu, TBMM İnsan Hakları Komisyonu olarak bu konuda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

"Fransa sömürgeci geçmişi kaynaklı sorunlarını çözmesi gerekiyor"

Paris Camisi Yöneticisi Hafız da, Fransa İslam Konseyinin hükümet ile hazırladığı "Fransa İslamı Prensipler Tüzüğünün" Fransa'daki Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesinden (CCMTF) ve Fransa İslam Toplumu Mili Görüş (CIMG) tarafından imzalanmadığını hatırlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile ortak çalışma önerisi

Bu konuda tekrar çalışma yapmaları ve çözüm bulmaları gerektiğini ifade eden Hafız, imamların eğitimi konusunda camiye ait Gazali Enstitüsü'nün Diyanet İşleri Başkanlığı ile ortak bir çalışma yapma öneresinde bulundu.

Hafız, Fransa'nın sömürgeci geçmişinden kaynaklı sorunlarını çözmediği sürece İslam karşıtlığı ile ilerleme kaydedilmesinin zor olduğunu belirtti.

İslam karşıtı saldırıların ülkedeki çok sayıdaki Müslümanların mevcudiyetine yönelik olduğunu ifade eden Hafız, ülkede dini özgürlüğünün bulunduğunu aktardı.

Hafız, görüşmede Çavuşoğlu'na ve heyete söz konusu tüzüğü ve yeni yayımlanan kitabını takdim etti.

Zekri de antisemitizm vakaları için yargının daha hızlı davrandığını ancak İslam karşıtı saldırılara ilişkin suç duyuruların takipsizlikle sonuçlandığını belirtti.

Fransa'da birçok televizyon kanalının İslam'ı sürekli sorun olarak gösterdiğini ifade eden Zekri, ülkede seçimler yaklaştığında İslam karşıtı saldırılarında artış yaşandığını vurguladı.

Bu yıl İslam karşıtı saldırıların bir önceki yıla göre arttığını vurgulayan Zekri, sosyal medyada da İslam'a karşı nefretin söz konusu olduğunu kaydetti.

Hafız, görüşmenin ardından Çavuşoğlu ve diğer milletvekillerini cami hakkında bilgi verdi ve camiyi ziyaret etti.

Çavuşoğlu da Hafız'a TBMM'nin minyatürünü hediye etti.