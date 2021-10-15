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TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu, İstanbul'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu, İstanbul'da incelemelerde bulundu

15.10.2021 20:15
TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu, İstanbul'da incelemelerde bulundu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), kadına yönelik şiddetin sebeplerinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan komisyon, İstanbul'da incelemelerde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), kadına yönelik şiddetin sebeplerinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan komisyon, İstanbul'da incelemelerde bulundu.

TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu üyeleri, İstanbul'daki inceleme ve ziyaretlerinin ardından gazetecilerin karşısına geçti. Hasdal'daki İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde yapılan basın toplantısına, Komisyon Başkanı AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile komisyon üyesi milletvekilleri katıldı.

İstanbul'da yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Çalık, herkesin hassasiyet göstermesi gereken bir konu olan şiddetin, uluslararası ve ulusal düzeyde alınan tüm önlemlere rağmen maalesef tüm toplumlarda yaygın olarak devam ettiğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadına karşı şiddete dair reform niteliğinde yasal düzenlemeler yapıldığını ifade eden Çalık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2012 yılında yürürlüğe giren Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, şiddetle mücadelede en etkin tedbirleri içermektedir. Yasal düzenlemelerle sağlanan hakların uygulamalara tam olarak yansıtılmasına yönelik çalışmaları artırarak devam ettiriyoruz. 'Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans'ı hepimiz benimsiyor, bunun için de mücadele ediyoruz. Yasal metinlerimizin bu kadar güçlü olmasına rağmen uygulamadaki eksikliklerin ya da aksak giden alanlarımızın var olup olmadığını, komisyon üyesi milletvekili arkadaşlarımız, uzmanlarımızla birlikte sahalarda yapmış olduğumuz çalışmalarla yerinde görmek istedik."

Çalık, komisyonun ilk toplantısını 21 Nisan'da yaptıklarını, son toplantıyı da 4 Kasım'da yapmayı planladıklarını aktararak, rapor yazım çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

İlk günden bugüne değin 23 toplantı gerçekleştirdiklerini ve bu toplantılarda Aile, İçişleri, Adalet ve Milli Eğitim bakanlıklarına bakan düzeyinde davetler yaptıklarını, çok güçlü sunumlarla geri dönüşler aldıklarını belirten Çalık, bunların yanı sıra kamu kurum kuruluşlarını, Diyanet İşleri Başkanlığını, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını, sivil toplum örgütlerini, medya mensuplarını ve akademisyenleri dinlediklerini, 100'e yakın kişiyi komisyonda misafir ettiklerini kaydetti.

Çalık, bugün İstanbul'da, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) kadın konukevleri ile yerel yönetimlerin yaptığı kadın konukevlerini ziyaret ettiklerini anlatarak, "Gaziosmanpaşa Belediyesinin kadın konukevini ziyaret ettik, sunulan imkanları görmekten memnuniyet duyduk. Gaziosmanpaşa'da kaymakamlık, başsavcılık ve belediye tarafından organize edilen 'Beyaz Ev Projesi'ni incelemekten memnuniyet duyduk." dedi.

Kadın programı sunucularıyla da görüştüklerini ifade eden Çalık, şunları söyledi:

"Biraz evvel gündüz kuşağında özellikle aile içi şiddet, kadına yönelik şiddetle ilgili program yapan Müge Anlı ve Serap Paköz'ü dinledik. Hem tecrübelerinden istifade ettik hem de onlardan beklentilerimizi kendileriyle paylaştık. Derdi kadın olan ve derdi kadına yönelik şiddetle mücadele etmek olan herkesi komisyonumuzda sonuna kadar dinledik. Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devam edecek."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu, İstanbul'da incelemelerde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu, İstanbul'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
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