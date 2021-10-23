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TBMM KEFEK Başkanı Aksal, Adalet Bakanı Gül ile görüştü - Son Dakika

TBMM KEFEK Başkanı Aksal, Adalet Bakanı Gül ile görüştü

23.10.2021 13:46
TBMM KEFEK Başkanı Aksal, Adalet Bakanı Gül ile görüştü

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüştü.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüştü.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Keşan'a Ağır Ceza Mahkemesi kurulması kararının onaylandığını belirtti.

Adalet Bakanı Gül'e destekleri için teşekkür eden Aksal, şunları kaydetti:

"Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül ile hem Ankara'da hem bölgemize yapmış olduğu ziyaretlerde Keşan için Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekliliğini dile getirmiş, vatandaşlarımızın talebini iletmiştik. Keşan için bir Ağır Ceza Mahkemesi kurulması yönünde karar Bakanımızın talimatlarıyla onaylandı. Önümüzdeki yıl haziran ayında yapılacak atamalar sonrası mahkeme faaliyetlerine başlayacak. Sayın Bakanımıza destekleri ve çalışmaları için teşekkürlerimi sunuyorum. Keşan'ımıza, Edirne'mize ve adli personelimize hayırlı olsun."

Abdülhamit Gül, Edirne, Keşan, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM KEFEK Başkanı Aksal, Adalet Bakanı Gül ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM KEFEK Başkanı Aksal, Adalet Bakanı Gül ile görüştü - Son Dakika
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