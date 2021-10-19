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TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ DÜNYADA AŞI TEMİNİNDE SORUN YAŞAMAYAN TEK ÜLKEYİZ - Son Dakika

TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ DÜNYADA AŞI TEMİNİNDE SORUN YAŞAMAYAN TEK ÜLKEYİZ

19.10.2021 10:55

Bingöl'de temaslarını sürdüren TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, açılışı yapılan 3'üncü Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivaline katıldı.

Bingöl'de temaslarını sürdüren TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, açılışı yapılan 3'üncü Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivaline katıldı. Festival kapsamında düzenlenen konser öncesi konuşan Yılmaz, sanat alanında da dünyanın beşten büyük olduğunu vurguladı.

Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Bingöl Valiliği, Bingöl Belediyesi ve Bingöl Üniversitesi tarafından desteklenen 3'üncü Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali başladı. Üniversite kampüs alanında düzenlenen açılış konserine TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü İbrahim Çapak, sinema oyuncuları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

YILMAZ SANAT ALANINDA DA DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR

Festivalde konser öncesi konuşan TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, sanat alanında da dünyanın beşten büyük olduğunu vurguladı. Yılmaz, Sadece metropollerde sinema olur sanat olur anlayışını kabul etmiyoruz. Sanat, Bingöl'de de olacak, Hakkari'de de olacak, İstanbul'da da, Antalya'da da, Trabzon'da da. İnsanın olduğu her yerde sanatın olması lazım. Bu anlamda Bingöl'de bu etkinliğin yapılması çok anlamlı. Kapsayıcı bir sanat, 84 milyonu kapsayan bir sanat son derece önemli bu birinci nokta. İkincisi, dünyada hakim bir takım güçler var. Bunlar ekonomik olarak, askeri olarak dünyaya hükmetmeye çalıştıkları gibi sanat yoluyla, sinema yoluyla da kültür anlamında da aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar. Onlara da şunu dememiz lazım, her alanda olduğu gibi sanat alanında da dünya beşten büyüktürdedi.

TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ DÜNYADA AŞI TEMİNİNDE SORUN YAŞAMAYAN TEK ÜLKEYİZ
TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ DÜNYADA AŞI TEMİNİNDE SORUN YAŞAMAYAN TEK ÜLKEYİZ
TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ DÜNYADA AŞI TEMİNİNDE SORUN YAŞAMAYAN TEK ÜLKEYİZ
TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ DÜNYADA AŞI TEMİNİNDE SORUN YAŞAMAYAN TEK ÜLKEYİZ

Cevdet Yılmaz, Kısa Film, Bingöl, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ DÜNYADA AŞI TEMİNİNDE SORUN YAŞAMAYAN TEK ÜLKEYİZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ DÜNYADA AŞI TEMİNİNDE SORUN YAŞAMAYAN TEK ÜLKEYİZ - Son Dakika
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