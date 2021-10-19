TDV'den üniversite öğrencilerine çorba ikramı - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) kampüsünde, sabahın erken saatlerinden itibaren derse gelen öğrencilere çorba ikramında bulundu.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, Mütevelli Heyeti ikinci Başkanı İhsan Açık, Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü'nün "Gönüllük Faaliyetleri" kapsamında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Açık, vakfın faaliyetlerini gençlere anlatmak, iletişim halinde olabilmek ve vakfın gençler arasında tanınırlığını artırabilmek için zaman zaman gençlere yönelik proje ve faaliyetlerin gerçekleştirildiğini aktardı.

Öğrencilerin kayıt dönemi ve ders yoğunluğunun arasında nefes almalarını sağlamak için çalıştıklarını belirten Açık, "Onları düşünen birilerinin olduğunu gösterebilmek, güne sıcak bir başlangıç yaparak moral ve motivasyonlarını artırabilmek için çorba ikram ettik. Bütçelerine de ufakta olsa bir katkı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

ASBÜ Rektörü Musa Kazım Arıcan da TDV'nin eğitim alanındaki çalışmaları ve gençlere verdiği önemi yakından takip ettiklerini belirterek, "Geleceğimizin teminatı gençlere yönelik yapılan her çalışmayı önemsiyoruz. Öğrencilerimiz kendilerine değer verildiğini görüp hissedince moral ve motivasyonları artıyor ve derslerinde daha başarılı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Arıcan ve Açık, etkinlik kapsamında öğrencilere çorba ikramında bulundu.