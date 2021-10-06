TEB'den ihracat yapacak müşterilerine online belge düzenleme kolaylığı - Son Dakika

Türk Ekonomi Bankası ( TEB), ihracatçı müşterilerine yönelik dijital kanaldan İhracat Bedeli Kabul Belgesi düzenleme hizmetini hayata geçirdi.

TEB açıklamasına göre, ülke ekonomisinin kalkınmasındaki en önemli etkenlerden olan ihracatın artırılması ve bu doğrultuda ihracatçı firmaların desteklenmesi amacıyla, Küresel Ticaret Çözümleri ile müşterilerine yol gösteren TEB, dış ticaret yapan Kurumsal ve KOBİ müşterilerine ihracat işlemlerinde, şube temasını azaltarak hız ve kolaylık sağlayan çalışmalarını hayata geçirmeye başladı.

TEB Küresel Ticaret Çözümleri'nin son dönemde yaptığı dijital transformasyon çalışması ile ihracatçı müşteriler, kurumsal internet bankacılığı üzerinden İhracat Bedeli Kabul Belgesi düzenleyebilecek ve düzenledikleri İhracat Bedeli Kabul Belgelerini takip edebilecekler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gülümser Özgün Henden, dijital transformasyon sayesinde müşterilerin, bankacılık hizmetlerinde şubelere gitmek ve yazılı talimat göndermek zorunda kalmadan, işlemlerini kolayca yürütebileceklerini belirtti.

Henden, TEB'in dijital transformasyon kapsamında yeni hizmetleri hızla hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydetti.