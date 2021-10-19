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Tedavi Altındaki Yılkı Atlarından İyi Haber - Son Dakika

Tedavi Altındaki Yılkı Atlarından İyi Haber

19.10.2021 15:06
Tedavi Altındaki Yılkı Atlarından İyi Haber

Yemek bulmak amacıyla Spil Dağı'ndan şehre inen ve yaralı durumdaki yılkı atlarının tedavileri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde devam ediyor.

Merkezdeki tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşan yılkı atları doğal ortamlarına geri bırakılacak.

Manisa Spil Dağı Milli Parkı'ndan yemek bulmak amacıyla şehir merkezine inen yılkı atlarından yaralı olan ikisi Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde bakım altına alındı. Uncubozköy Mahallesi'nde iğne yardımıyla uyuşturularak yakalanan atların son durumu hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, "Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ihbar gelmesiyle birlikte, ekiplerimizi organize ederek, harekete geçirdik. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün de konuyla yakından ilgilendi. Ekiplerimiz atlara ulaşmak için çalışmalara başladı. Yaklaşık 6 saatlik bir operasyon sonrasında atlarımızı Uncubozköy Mahallesi alt tarafında durdurabildik. Atlarımızı tedavi edebilmek amacıyla uyuşturduk ve sakinleşmesini bekledik. Atların sakinleşmesiyle birlikte ilk müdahalelerini orada yaptık. Atlarımızda eskiden olma yaralarının bulunduğunu tespit ettik. Yaralarına yapılan ilk müdahalenin ardından araçlara yükleme yapılarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne getirdik. Normal şartlar altında Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk kapsamında olmamasına rağmen Manisa'nın simgesi olan atların yaralı olmaları vicdani olarak bizleri üzdüğü için Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak konuya hızlıca müdahalede bulunduk. Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde tedavilerinin tamamlanması ve sağlıklarına kavuşmasının ardından atlar doğal yaşam alanlarına bırakılacak. O zamana kadar bizlerin misafirleri olacaklar. Atlarımızın sağlık durumları şu anda iyi. Tedavileri devam ediyor. Merak eden vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla merkezimize gelerek, atları görebilirler. Manisa Büyükşehir Belediyesi, her zaman hayvan haklarına saygılı olarak hayvanların bakımlarını yapmaya devam ediyor" diye konuştu.

Tedavi Altındaki Yılkı Atlarından İyi Haber

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Toros Dağları, Manisa, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Tedavi Altındaki Yılkı Atlarından İyi Haber - Son Dakika


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