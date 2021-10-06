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Tehdit ettiği doktorla 2 çocuğa tablet bilgisayar alma karşılığında uzlaştı - Son Dakika

Tehdit ettiği doktorla 2 çocuğa tablet bilgisayar alma karşılığında uzlaştı

06.10.2021 10:30
Tehdit ettiği doktorla 2 çocuğa tablet bilgisayar alma karşılığında uzlaştı, System.String[]

İZMİR'in Konak ilçesinde, Ergin G.'nin (34), çocuğunu getirdiği hastanede fazla sıra beklediğini ileri sürüp tartıştığı Dr. Ebru Akar'ı (44) tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında açılan dava, uzlaşmayla çözüldü.

İZMİR'in Konak ilçesinde, Ergin G.'nin (34), çocuğunu getirdiği hastanede fazla sıra beklediğini ileri sürüp tartıştığı Dr. Ebru Akar'ı (44) tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında açılan dava, uzlaşmayla çözüldü. Dr. Akar, ihtiyaç sahibi 2 öğrenciye tablet bilgisayar alınması karşılığında şikayetini geri çekti.

İzmir'de yaşayan Ersin G. hakkında 2019 yılı eylül ayında rahatsızlanan çocuğunu götürdüğü İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde, fazla sıra beklediği iddiasıyla tartıştığı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ebru Akar'ı (44) tehdit ettiği suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İlk duruşmaya katılmayan Ersin G. ve avukatı Dr. Ebru Akar ile iletişime geçip, uzlaşmak istediklerini söyledi. Dr. Akar, ihtiyaç sahibi 2 çocuğa tablet bilgisayar alınması karşılığında şikayetini geri çekebileceğini belirtti. Akar'ın şartı kabul görünce, alınan 2 tablet bilgisayar, Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi'nde ve Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 15 gün önce iki ilkokul öğrencisine verildi. Dr. Ebru Akar, "Sanığın ceza almasındansa 2 çocuğun sevinmesinin benim için daha önemli olacağını düşünüp, böyle bir karar verdim" dedi.

'BANA EMANET EDİLEN ÇOCUĞUN MAHREMİYETİ ZEDELENDİ'Çocuk polikliniğinde diğer polikliniklere göre nispeten daha sevgi dolu bir ortam olduğunu ifade eden Uzman Dr. Ebru Akar, "Bizim servislerimizde sevgi, saygı ve güven duygusunun üst seviyede olduğu bir ortam olması gerekiyor. Çünkü insanlar canlarından daha da değerli olan çocuklarını bizlere emanet ediyorlar. Ancak söz konusu şahıs önce koridorda bana sinkaflı sözler söyledi. Odaya gelip, kişiliğime karşı hakaretvari sözler etti. 'Siz ne biçim doktorsunuz, hasta seçme hakkınız mı var? Sizi videoya çekiyorum, akşam kendinizi ana haber bültenlerinde görürsünüz. Bütün mahalleyi toplayıp geleceğim' gibisinden birtakım ifadeler söz konusu oldu. Sözlere çok takılmadım, çünkü o sırada pek çok bekleyen hastam vardı ve onları muayene etme derdindeydim. Hatta, 'Gidip numara alabilirsiniz. Çocuğunuz çok zor durumda ise bu seferlik bakacağım' dedim. Ancak hasta hala agresif bir tavır içerisindeydi. Akşam odamda bulunan ve serum için gönderdiğim hasta gelip bana 'O kişi bizi ve sizi videoya çekti' dedi. Bana emanet edilen bir çocuğun mahremiyetinin zedelenmesi beni çok rahatsız etti. Beni asıl rahatsız eden buydu ve şikayetçi oldum" diye konuştu.'2 ÇOCUĞUN SEVİNMESİNİN DAHA ÖNEMLİ OLACAĞINI DÜŞÜNDÜM'

Olayın ardından mahkemeye çıktıklarını ve karşı tarafında salona gelmediğini ifade eden Dr. Akar, "Avukatıma uzlaşmak istediklerini söylemişler. Ceza almasındansa 2 fakir çocuğun sevinmesinin benim için daha önemli olacağını düşünüp, böyle bir karar aldım. Ardından 2 çocuğa tablet bilgisayar alması karşılığında onu affedeceğimi söyledim. O da kabul etti" dedi.


Tehdit ettiği doktorla 2 çocuğa tablet bilgisayar alma karşılığında uzlaştı
Tehdit ettiği doktorla 2 çocuğa tablet bilgisayar alma karşılığında uzlaştı
Tehdit ettiği doktorla 2 çocuğa tablet bilgisayar alma karşılığında uzlaştı
Tehdit ettiği doktorla 2 çocuğa tablet bilgisayar alma karşılığında uzlaştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Eşrefpaşa Hastanesi, Tablet, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tehdit ettiği doktorla 2 çocuğa tablet bilgisayar alma karşılığında uzlaştı - Son Dakika


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