Tek Pazar Programı İstişare Toplantısı Gerçekleştirdi

Tek Pazar Programının tüzüğünün kabul edilmiş olması ve katılım niyeti talebimizin olumlu karşılanması ışığında, Komisyonla müzakerelere başlanmadan önce programa katılım sürecini değerlendirmek üzere Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürümüz Sayın Bülent ÖZCAN'ın başkanlığında Hazine...

Tek Pazar Programının tüzüğünün kabul edilmiş olması ve katılım niyeti talebimizin olumlu karşılanması ışığında, Komisyonla müzakerelere başlanmadan önce programa katılım sürecini değerlendirmek üzere Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürümüz Sayın Bülent ÖZCAN'ın başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, KOSGEB, TUİK ve TSE'den yetkililerin katılımlarıyla Tek Pazar Programı İstişare toplantısı çevirimiçi gerçekleştirildi. .

Kaynak: Habermetre

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