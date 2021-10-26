TEK'te 5'inci sınıflara haftada 28 saat yabancı dil eğitimi - Son Dakika

Timuçin Eğitim Kurumları (TEK) kurucusu Celal Serzan Timuçin, okulun yabancı dile verdiği önemi vurgulayarak, "Dil eğitiminde amacımız, dil öğrenmek değil dil edindirmektir. Okulun 5'inci sınıf öğrencilerinin haftada 28 saat yabancı dil eğitimi alıyor. Yabancı dil olarak İngilizce ve Almancayı tercih eden öğrencileri, sadece dil bilgisi ve hedef kelimeler olarak değil, ana dil becerileri doğrultusunda da destekliyoruz" dedi.

Yabancı dil odaklı eğitim modelini anlatan Timuçin Eğitim Kurumları (TEK) kurucusu Celal Serzan Timuçin, öncelikli hedeflerinin, öğrencilerinin yabancı dilde kendilerini rahatlıkla ifade edebilmeleri olduğunu belitti. Timuçin, "Kendine güvenen, mutlu ve başarılı bireyler yetiştirmeye odaklandık. 'Eğlenerek Öğreniyorum' projesi kapsamında hazırladığımız ders planlarımızda öğrencilerimize iletişim becerisi kazandırmaya çalışıyoruz. Bu anlamda hem ana İngilizce (main course) hem de beceri (skills) derslerini birbiri ile bağlantılı ilerletiyoruz. Öğrencilerimizde hedeflediğimiz kazanımı edindirmeye yönelik tekrarlar oluşturuyoruz" diye konuştu.

"AMACIMIZ DİL EDİNDİRMEK"

"Dil eğitiminde öncelikli amacımız dili sevdirmek ve onlar farkında olmadan edindirmek" diyen Timuçin, "Öğrencilerimizi adeta yabancı dile maruz bırakıyoruz. Dil ediniminde hedeflediğimiz ve öğrencilerimizde geliştirmeyi amaçladığımız dört ana dil beceresi vardır. Bu dört ana dil becerisi, birbirini pekiştirir. Hazırladığımız materyaller ve kullandığımız yayınlar bu yönde ilerler. Ayrıca, öğrencilerimizi sadece dil bilgisi ve hedef kelimeler olarak değil, ana dil becerileri doğrultusunda da destekliyoruz. Kazanımlarımızı öğretmiyoruz, edindiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"5'İNCİ SINIFLARA YABANCI DİL AĞIRLIKLI EĞİTİM"

TEK bünyesindeki alanında uzman kadronun, öğrenci ihtiyaçlarına göre dil eğitimi tasarladığını vurgulayan Celal Serzan Timuçin, "Dil eğitimi kadromuz, gerçek hayatta kullanacakları fonksiyonel dil kullanımlarını öğrencilerimize edindirmeyi amaçlıyor" dedi.

Timuçin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fonksiyonel dil kullanımları, 21'inci yüzyıl becerileri doğrultusunda oluşturuluyor. İletişim becerisi yüksek, problem çözme odaklı, eleştirel düşünebilen ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda yabancı dil ağırlıklı eğitim verdiğimiz 5. sınıflarımız halen, 'young learners' (3-12 yaş aralığı öğrencileri) olarak adlandırdığımız ve dili daha kolay edinen yaş grupları arasındadır. Bu yaş aralığı için yabancı dil ediniminde eğlenceli ve yaratıcı bir öğrenme ortamı oluşturuyoruz. 5'inci sınıflara haftada 28 saat yabancı dil eğitimi veriyoruz."

YABANCI DİLDE ÖNCELİKLİ TERCİH İNGİLİZCE VE ALMANCA

Timuçin Eğitim Kurumlarında öğrenci merkezli bir eğitim sistemi uygulanıyor. Öğrencilerin gözlemlediği, araştırdığı örnek ve verilerden çıkarımlar yaparak, tümevarımsal yöntemle öğrendiği bir ortam sağlanıyor. Öğrencilere bu kazanımları sağlayabilmek adına haftada 15 saat "main course", 7 saat "skills", 4 saat Cambridge ve 2 saat Almanca eğitimi veriliyor. Öğrenciler sadece okulda değil, dijital kaynaklar ile de destekleniyor. Böylelikle dil ediniminde zaman ve mekan sınırlaması ortadan kaldırılmış oluyor. Dil edinimini öğrencilerin yaşamına entegre eden okul, böylece sürekliliği de sağlıyor. İngilizce dilinde yetkin bireyler yetiştirmeyi değil, ikinci bir yabancı dil edinimini de hedefleyen okul, bu kapsamda Almanca dilini tercih ediyor.

"ÖĞRENCİLERİ ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN SINAVLARA YÖNLENDİRİYORUZ"

TEK kurucusu Timuçin, "Öğrencilerin gelişimi eğitim ve öğretim yılı boyunca öğretmenlerimiz tarafından gözlemlenerek, hedeflerimize göre belirleyeceğimiz doğru ölçme değerlendirme envanterimiz ile tespit ediliyor. Bu anlamda objektifliği sağlamak için, öğrencilerimizi uluslararası geçerliliği olan ve aldıkları sertifikalar ile kendi dil pörtfolyolarını oluşturabilecekleri sınavlara yönlendiriyoruz. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programını (CEFR) temel alarak, öğrencilerimizin dilde yeterlilik seviyesini ölçmek için, uluslararası bağlamda tanınmış standartlar hedefliyoruz. Hedeflerimize ulaşmak adına kazanımlarımızı birlikte oluşturuyor ve yabancı diller bölümü olarak bütünlüğü sağlıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.