Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Liginde fikstür çekildi - Son Dakika

.Bu maçın hazırlıklarına Talat Özkarslı Spor Salonunda start veren kırmızı-siyahlı takım tek hedefi lige galibiyetle başlamak.

Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Talat Özkarslı Spor Salonunda kampha girdi. Çalışmalarını tam kadro devam ettiren kırmızı-siyahlı takımda morallerin yerinde olduğu gözlendi.

Ligin 16 takımla oynanacağını belirten Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Antrenörü Muharrem Karakafa, fikstürle ilgili yaptığı değerlendirmede, hedeflerinin lige iyi başlayıp devamını getirmek olduğunu vurguladı.

Süper Ligin 31 Ekim 2021 tarihinde start alacağını ifade eden Antrenör Müharrem Karakafa, Pendik Belediyesi ile oynayacakları maçın hazırlıklarına başladıklarını ifade etti.

Karakafa, yaptığı açıklamada, "Ligde kolay veya zor takım ayrımı yapmıyoruz. Tüm takımlar bizim için ciddi rakipler. Pendik Belediyesi'de bunlardan birisi. Yerli ve yabancı oyuncular transfer ederek güçlü bir kadro oluşturdu. Bizde iyi takımız. Deplasmanda oynayacağımız bu karşılaşmayı kazanmak istiyoruz. Lige iyi başlamak her zaman iyidir. Bizde elimizden gelen gayreti göstererek lige galibiyetle başlamak istiyoruz" dedi.

ÖZGÜR GÜRBULAK'I TRANSFER ETTİK

Geçen seneki kadrodan iki oyuncuyla yollarını ayırdıklarını ifade eden Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Antrenörü Muharrem Karakafa, " Türkiye'nin en tecrübeli ve aynı zamanda A Milli Takımda kaptanlık yapan Özgür Gürbulak'ı transfer ederek kadromuzu güçlendirdik" dedi.

Özgür Gürbulak'ın tecrübeli bir oyuncu olduğuna dikkati çeken Karakafa, "Özgür sadece Türkiye'de değil Dünya genelinde kendisini kanıtlamış, Türkiye A Milli Takımında büyük başarılara imza atmış, Türki'nin önemli kulüplerinde forma giymiş çok önemli, tecrübeli bir oyuncu. Bu oyuncuyu transfer ettik. Artık kırmızı-siyahlı takımın başarısı için mücadele edecek. Her iki tarafada hayırlı olsun" şeklinde konuştu.