Tekirdağ'da 112 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 112 yabancı uyruklu yakalandı.
Çorlu Emniyet Müdürlüğünce yurda yasa dışı yollarla giren ve ilçe merkezinde "çekçek" diye tabir edilen el arabalarıyla çöplerden atık toplayan yabancı uyrukluların yaşadığı adreslere 150 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi.
Operasyonda 112 düzensiz göçmen yakalandı, el konulan "çekçek"ler belediye zabıta ekiplerine teslim edildi.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi ekiplerince sınır dışı edilecek.
Kaynak: AA
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