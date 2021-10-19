Tekirdağ'da 13 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Ekipler, aynı noktada S.N.B'nin kullandığı başka bir otomobili de durdurdu. Kontrollerde 6 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Ali Güneş, itiraf kısmında gözyaşına boğuldu: Villam var, lüks arabam var, zenginim, param var ama yalnızım