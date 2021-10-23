Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen 14 kişi gözaltına alındı.
Süleymanpaşa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşanan motosiklet hırsızlıklarına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu 7 motosikletin çalınmasıyla ilgili 14 şüpheliyi yakaladı.
Soruşturma kapsamında el konulan motosikletler, sahiplerine teslim edildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bu arada, motosikletlerden birinin çalınması, bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 7 motosiklet çaldığı iddia edilen 14 zanlı yakalandı - Son Dakika