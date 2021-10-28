Tekirdağ'da alabora olan bottan denize düşerek boğulan Bellikli, memleketi Aksaray'da toprağa verildi - Son Dakika

Ekipler, denizde kaybolan Muaz Bellikli'nin cansız bedenini de bir gün sonra bulmuştu.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında, 25 Ekim'de, karaya oturan römorköre yardım için giden botun, olumsuz hava koşulları nedeniyle alabora olmasıyla 2 kişi denize düşmüştü. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı , AFAD ve jandarma ekipleri denize düşen M.A'nın cansız bedenine ulaşmıştı.

Tekirdağ 'ın Şarköy ilçesi açıklarında, botun alabora olması nedeniyle denize düşerek boğulan Muaz Bellikli'nin (22) cenazesi, memleketi Aksaray 'da defnedildi.

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