Tekirdağ'da belediyenin ürettiği ayçiçek yağı ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak - Son Dakika

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi, ürettiği ayçiçek yağını ihtiyaç sahiplerine dağıtacak ve kendi aşevinde kullanacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kırsal mahallelerde belediyeye ait tarlalarda gerçekleştirilen tarım faaliyetlerinden elde edilen ürünler, aşevinde hazırlanan yemeklerde kullanılıyor.

Ayçiçeği hasadının ardından Trakya Birlik Entegre Tesislerinde sıkılıp 18 litrelik 500 tenekeye doldurulan yemeklik sıvı yağ, belediyeye teslim edildi.

Sıvı yağ ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasının yanı sıra Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi mutfağında kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yüzde 100 yerli yetiştirilen ayçiçeklerinden ilk yağları ürettiklerini belirterek, "Aşevimizde her gün 1200 vatandaşımız için hazırladığımız yemeklerde kullanmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza erzak kolileriyle dağıtmak amacıyla hayata geçirdiğimiz projemizin, şehrimize ve halkımıza hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.