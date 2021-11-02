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Tekirdağ'da bin 138 kişiye 22 bin 293 kovan dağıtıldı - Son Dakika

Tekirdağ'da bin 138 kişiye 22 bin 293 kovan dağıtıldı

02.11.2021 10:21
Tekirdağ'da bin 138 kişiye 22 bin 293 kovan dağıtıldı

Tekirdağ büyükşehir Belediyesince yürütülen "Arıcılığı Geliştirme ve Polinasyon Projesi" kapsamında 5 yılda bin 138 kişiye 22 bin 293 kovan dağıtıldı.

Tekirdağ büyükşehir Belediyesince yürütülen "Arıcılığı Geliştirme ve Polinasyon Projesi" kapsamında 5 yılda bin 138 kişiye 22 bin 293 kovan dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, il genelinde arıcılığı geliştirmek ve desteklemek için hayata geçirilen proje, Türkiye'de arıcılık konusunda bir belediye tarafından uygulanan en büyük proje olma özelliğini taşıyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, projeyi çiftçilere ek gelir kaynağı olması ve bitkisel üretimi arttırmak amacıyla uygulamaya koyduklarını belirtti.

Tekirdağ'ın bal üretimi için çok uygun bir bölge olduğunu aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında il genelinde kriterlere uygun olan bin 138 kişiye beş yılda toplam 22 bin 293 kovan dağıtılmıştır. Kovan alan yetiştiricilerimizden projeye devam eden 982 kişi 30 kovanlık işletme seviyesine ulaşarak proje ile Arı Yetiştiricileri Birliğine üye olabilir ölçeğe ulaşmıştır. Özellikle ayçiçeği bitkisi göz önünde bulundurularak, 2015-2020 yılları arasında dağıtılan 22 bin 29 arı kovanının polinasyon yolu ile ayçiçeğindeki verim artışının 2015-2021 yılları arasındaki getirisinin toplam 75 milyon 526 bin lira olduğu hesaplanmaktadır."

Proje kapsamında elde edilen ürünün kalitesini arttırmak ve yetiştiricilikte yapılması gereken temel doğruların neler olduğunu göstermek için bir dizi eğitim programı düzenlendiği belirtildi.

Kadir Albayrak, Tekirdağ, Türkiye, Kovan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da bin 138 kişiye 22 bin 293 kovan dağıtıldı - Son Dakika


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