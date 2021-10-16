Tekirdağ'da bir kişiyi iş yerinde öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Tabancayı poşete koyarak dükkandan ayrılan zanlı, olayı fark eden çevredekiler tarafından yakalanarak polise teslim edilmiş, sağlık ekipleri başından vurulan Koyuncu'nun öldüğünü belirlemişti.

Zanlının, ifadesinde, Koyuncu'nun ağabeyinin 6 ay önce eşi ile kaçtığını, eşini bulmak için Koyuncu'nun yanına geldiğini ve çıkan tartışmanın ardından olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

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