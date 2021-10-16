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Tekirdağ'da bir kişiyi iş yerinde öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'da bir kişiyi iş yerinde öldüren zanlı tutuklandı

16.10.2021 14:29
Tekirdağ'da bir kişiyi iş yerinde öldüren zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş yeri sahibini tabancayla başından vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş yeri sahibini tabancayla başından vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Muhittin Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi'ndeki iş yerinde Hasan Koyuncu'yu silahla vurarak öldüren Necati Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının, ifadesinde, Koyuncu'nun ağabeyinin 6 ay önce eşi ile kaçtığını, eşini bulmak için Koyuncu'nun yanına geldiğini ve çıkan tartışmanın ardından olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

14 Ekim'de, belediye hizmet binasının alt katındaki konfeksiyon dükkanına gelen Necati Ö, yanında getirdiği tabancayla Hasan Koyuncu'ya (33) ateş etmişti.

Tabancayı poşete koyarak dükkandan ayrılan zanlı, olayı fark eden çevredekiler tarafından yakalanarak polise teslim edilmiş, sağlık ekipleri başından vurulan Koyuncu'nun öldüğünü belirlemişti.

Çorlu Adliyesi, Tekirdağ, Şehit, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da bir kişiyi iş yerinde öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da bir kişiyi iş yerinde öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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