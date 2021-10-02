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Tekirdağ'da genç kadın bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

Tekirdağ'da genç kadın bıçaklanarak öldürüldü

02.10.2021 19:26

- Tekirdağ'da genç kadın bıçaklanarak öldürüldü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda, madde bağımlısı olduğu belirtilen ve bimekan olarak bilinen genç kadın bıçaklanarak öldürüldü.

- Tekirdağ'da genç kadın bıçaklanarak öldürüldü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda, madde bağımlısı olduğu belirtilen ve bimekan olarak bilinen genç kadın bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetle ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, önceki gece Şeyhsinan Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde yer alan ve bir süre önce yıkımı gerçekleştirilen Mehmet Rüştü Uzel Endüstri Meslek Lisesi'nin arazisinde yaşandı. Bir kadının bıçaklandığının bildirilmesi ile olay yerine ulaşan sağlık ekipleri 7 yerinden bıçaklanan kadını hastaneye sevk etti. Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan ancak yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayan kişinin Nazlı Koldaguç olduğu tespit edildi. Genç kadının bimekan olarak bilindiğini belirleyen polis olayla ilgili olarak Nazlı Koldaguç adlı kadının erkek arkadaşı olduğu kaydedilen S.İ. adlı kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Tekirdağ'da genç kadın bıçaklanarak öldürüldü
Tekirdağ'da genç kadın bıçaklanarak öldürüldü
Tekirdağ'da genç kadın bıçaklanarak öldürüldü
Tekirdağ'da genç kadın bıçaklanarak öldürüldü

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da genç kadın bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da genç kadın bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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