Tekirdağ'da köpeğin traktörün arkasında sürüklenmesine tepki - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir köpeğin traktörün arkasında sürüklenmesinin yer aldığı görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.
İnecik Mahallesi'nde bir kişi, sürücüsü henüz tespit edilemeyen traktörün arkasında sürüklenen köpeğin görüntüsünü, cep telefonuyla kaydetti.
Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler, çok sayıda kişinin tepkisini topladı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri mahallede inceleme yaparak, olayla ilgili çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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