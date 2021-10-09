Tekirdağ'da köpeğin traktörün arkasında sürüklenmesine tepki - Son Dakika

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri mahallede inceleme yaparak, olayla ilgili çalışma başlattı.

Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler, çok sayıda kişinin tepkisini topladı.

İnecik Mahallesi'nde bir kişi, sürücüsü henüz tespit edilemeyen traktörün arkasında sürüklenen köpeğin görüntüsünü, cep telefonuyla kaydetti.

Tekirdağ 'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir köpeğin traktörün arkasında sürüklenmesinin yer aldığı görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.

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